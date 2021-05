La apuesta de Stellantis por Alfa Romeo es de 10 años ¿Será suficiente?

El nacimiento de Stellantis era la mejor noticia que el extinto Grupo FCA podía darle a Alfa Romeo. La firma italiana lleva años sumida en una profunda crisis de la que no es capaz de salir. Los Giulia y Stelvio tenían que haber apuntalado su crecimiento mundial, pero la ausencia de más novedades la han frenado. Ahora, hemos sabido que el lanzamiento del Tonale se retrasa unos meses y que estarían pensando en dejar la plataforma Giorgio.

Sea como fuere, la «patata caliente» que tiene entre sus manos Jean-Philippe Imparato es de proporciones bíblicas. Sobre todo porque Stellantis quiere que la puesta en órbita de sus 14 firmas sea lo más rápida posible. Para ello van a explotar al máximo las sinergias internas y ello implica que Alfa Romeo tiene que ponerse la pilas y dejar de pensarse tanto las cosas. Eso es lo que se desprende de las últimas declaraciones de Carlos Tavares.

Alfa Romeo tendrá que apostar por la electrificación para triunfar en estos 10 años…

Aprovechando el evento «Future of the Car Summit», organizado por el Financial Times, Tavares ha dado pistas sobre el futuro de Alfa Romeo. Según el ejecutivo, el plan estratégico a 10 años de la firma aún está por definir, pero lo que está claro es que se basará en dos pilares. Uno, y principal, tiene que ver con la electrificación de su gama y el segundo, con la dinámica de conducción. Todo ello compartiendo tecnología con DS y Lancia.

Pero la autocrítica también se ha colado en su discurso. Según sus palabras, recogidas por Autocar…

“Necesitamos mejorar la forma en que hablamos con los clientes potenciales. Hay una desconexión con los productos, la historia y con quién estamos hablando. Necesitamos arreglar la distribución y entender con quién estamos hablando y de qué promesa de marca les estamos hablando. Tomará algún tiempo hacerlo bien»

Para ello, Tavares apuesta por una importante inversión a diez años vista. Esta financiación no es única para Alfa Romeo, pues Lancia tiene que «resucitar» y a DS aún le queda mucho camino por recorrer para ser una rival creíble para Audi, BMW y Mercedes-Benz. Y de ahí que el CEO de Stellantis sea tajante con sus expectativas…

«Le estamos dando a cada uno una oportunidad, dándole una ventana de tiempo de 10 años y dando financiación durante 10 años para hacer una estrategia de modelo central. Los directores ejecutivos deben ser claros en cuanto a la promesa de la marca, los clientes, los objetivos y las comunicaciones de la marca»

Por ahora no ha dicho qué podría pasar con Alfa Romeo o Lancia sí, una vez pasado este plazo, no logran triunfar. Habrá que estar muy atentos, porque el sector del automóvil no puede permitirse el lujo de perder una firma como Alfa Romeo.

Fuente – Autocar – Financial Times