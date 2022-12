La Diosa Cadillac vuelve a la vida tras más de 60 años de ausencia

Hubo una época dorada para el sector del automóvil. No es que actualmente esté en declive, pero el paso a la electrificación total está creando grandes desajustes. De hecho, el automóvil en sí ha perdido, o perderá, una parte de su esencia más pura: la libertad para moverse. En el lado opuesto está la vuelta de ciertas modas que pueden suponer un regreso al origen de ciertas firmas. Y Cadillac ha dado un paso más para volver a ser lo que fue…

No, sus planes de electrificación siguen adelante, pero hay un pequeño detalle que gustará a los más nostálgicos. Ha decidido que su mascota «Cadillac Goddess» vuelva a la vida. ¿Sabes de qué se trata? Pues no es otra cosa que el típico adorno o «estatuilla» que iba colocado en la zona superior del radiador de los vehículos allá por los años 30. Más fácil el «Spirit of Ecstasy» de Rolls Royce o la «B» de Bentley pero al estilo de la casa yanqui. Ojo a su historia.

Tras 61 años de ausencia la Diosa Cadillac vuelve a la vida gracias al eléctrico Celestiq…

Igual no lo sabías, pero la «Diosa Cadillac» estuvo presente en los modelos de la marca entre el año 1933 y el año 1956. Entonces desapareció para poco más tarde, en 1959, volver a la vida en Eldorado Brougham que vino en forma de edición especial limitada. A partir de entonces todos los modelos de la marca se han identificado por una u otra versión de su emblema. Pero ahora gracias al Celestiq eléctrico volverá, aunque no como crees…

Richard Wiquist es el escultor de GM Design encargado de reinterpretar a la Diosa Cadillac partiendo de la original del año 1930. Fue creada por William N. Schnell y en su origen fue anunciada como «el mismo espíritu de rapidez y poder insuperables, junto con gracia y equilibrio perfecto». Además tenía una hermana más pequeña que la marca llamaba «Heron» (Garza) y que sólo estuvo en el frontal de sus modelos durante un periodo de cuatro años.

Con todo, la reinterpretación de la «Diosa Cadillac» no estará presente en el frontal del Celestiq. Ahora estará en el dial central controlador para el sistema infotaiment. Ahora es una moldura de aluminio fresado en billet que encierra a la Diosa moldeada en vidrio con retroiluminación LED. Pero además, también estará presente en la tapa del puerto de carga con una función: será la señal visual al inicio y fin del proceso de carga.

Según Bryan Nesbitt, director ejecutivo de Cadillac Design…

«Celestiq es el comienzo del futuro para Cadillac, que transmite la innovación artística que la marca está aportando a los vehículos eléctricos de lujo» […] «Queríamos que este EV insignia encarnara la importante herencia de la marca de una manera verdaderamente significativa, con la Diosa representando el pináculo absoluto de la artesanía a medida de Cadillac»

Por tanto, la Diosa Cadillac ha vuelto para quedarse en la futura gama eléctrica de la marca. Quien sabe, igual para mirar de tú a tú a sus archiconocidas rivales británicas…

Fuente – Cadillac