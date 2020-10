La electrificación del Grupo FCA coge carrerilla con una nueva plataforma

El Grupo FCA ha sido uno de los últimos en apostar por la electrificación de su gama. Tomar esta decisión tan tarde les ha posicionado a la cola del sector pero ellos parecen no tener miedo a esta situación. Sin embargo, una vez se han subido al carro parece que no volverán a bajarse. Además, cuando ultimen su fusión con el Grupo PSA su fuerza en esta parcela será mayor pues los galos la dominan. No obstante, ellos quieren hacer sus pinitos por libre.

A día de hoy la fuerza del Grupo FCA se reparte a partes iguales entre América y Europa. Precisamente en la primera región están teniendo problemas con dos firmas que antaño vivían en los primeros puestos de las listas de ventas. Nos referimos a Chrysler y Dodge, pues sus gamas son cada vez más veteranas y sus ventas no dejan de caer ejercicio tras ejercicio. Pero esto podría cambiar gracias a la última inversión en la fábrica de Windsor.

La plataforma que el Grupo FCA implantará en Windsor sería para Chrysler y Dodge

Según varias fuentes, entre las que está Reuters, el Grupo FCA va a remodelar la fábrica que tiene en Windsor (Canadá). Para ello ha comprometido entre 1.350 millones y 1.500 millones de dólares. Y esta inyección económica no irá destinada a modelos tradicionales, sino que apostarán por la electricidad. Para ser más exactos, fabricarán una serie de nuevos modelos que serán desarrollados sobre una plataforma eléctrica inédita.

El sindicato del sector, Unifor, ha ofrecido datos más exactos sobre esta importante inversión. Parece que el grupo italo americano creará una plataforma de última generación que facilitará el desarrollo de híbridos, Plug-in y eléctricos cien por cien. Es más, apuntan a que el primer modelo fabricado sobre esta base llegará al mercado en 2025. Sin embargo, no han anunciado que marca y producto inaugurará esta nueva andadura industrial.

Actualmente el centro de Windsor fabrica los Chrysler 300, Dodge Charger y Dodge Challenger. Estos modelos comparten plataforma y gran parte de su tecnología y oferta mecánica. Por tanto, esperamos que esta nueva base sirva para darles el merecido relevo generacional que necesitan y ansían. Mientras tanto, responsables del sindicato han anunciado que su producción se mantendrán, por lo que aún les queda cuerda para rato en el mercado.

Habrá que estar atentos a los acontecimientos porque el nacimiento de Stellantis podría cambiarlo todo. Por ahora no sabemos en qué estadio de gestación está esta plataforma pero si está destinada a Chrysler y Dodge no puede ser un derivado de la EMP2 del Grupo PSA. Quién sabe, igual los italianos se habían guardado un as bajo la manga y lo van a sacar ahora para demostrar a los galos que se «juegan los cuartos» con gente de su nivel.

Fuente – Reuters