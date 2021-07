La Fiat Ducato cumple 40 años y lo celebra con un interesante restyling

La Fiat Ducato es una de las furgonetas industriales más exitosas de cuantas pueblan su segmento del mercado. La primera entrega nació en el año 1981, por lo que en este 2021 se cumplen cuatro décadas de su lanzamiento. Para celebrar tal hecho, Stellantis ha querido ponerla al día para que sus ventas se mantengan donde están: en lo más alto de los rankings. Para ello, han apostado por seguir una máxima conocida: «Si algo funciona, no lo toques…»

Hace a penas un par de años os hablamos sobre la última actualización a la que fue sometida la Fiat Ducato. En ese momento, los responsables de la firma italiana aprovecharon para actualizar su oferta mecánica además de anunciar la llegada de una nueva versión eléctrica. En esta ocasión han seguido la misma senda, aunque también han querido retocar ligeramente su estética así como introducir más tecnología y nuevas ayudas activas a la conducción.

La Fiat Ducato estrena conducción asistida de nivel 2, cuadro de instrumentos digital y motores más limpios…

Como podéis apreciar en las fotos, las líneas básicas de diseño de la actualizada Fiat Ducato cambian lo justo. El equipo de diseño se ha centrado en remozar el frontal, que ahora integra ópticas Full LED y una parrilla más marcada. El logo también cambia, pasando a lucir la palabra «FIAT» en letras. No obstante, en ciertas zonas, como el portón o el volante, se mantiene el anterior. Tampoco podemos obviar nuevos paragolpes, llantas y colores.

Con todo, el principal cambio en la remozada Ducato está de puertas adentro. En primer lugar, porque tras el nuevo volante tenemos un cuadro de instrumentos Full Digital Cockpit o una pantalla central táctil de 10,1 pulgadas. Con él, el sistema infotainment Uconnect integra mapas TomTom 3D e interfaz Apple Car Play/Android Auto con sistema inalámbrico. Como complemento, aparece el sistema Keyless Entry and Go o varias tomas USB de tipo A y C.

En cuanto a ayudas activas a la conducción, la Ducato se presenta como el primer vehículo comercial ligero con conducción autónoma de nivel 2. Gracias a una electrónica completamente renovada, puede montar control de velocidad activo con función Stop&Go con reconocimiento de peatones y ciclistas o lector de señales de tráfico. Tampoco faltan mantenimiento de carril, asistente de atascos o monitorización de atención del conductor.

Respecto a la gama mecánica, se articula en cuatro niveles de potencia y dos cambios, manual de 6 velocidades disponible para los modelos de 120, 140, 160 y 180 CV, y automático con el apreciado cambio «9Speed» de 9 velocidades, disponible en los niveles de potencia de 140, 160 y 180 CV. Los nuevos motores diésel MultiJet3 están desarrollados para cumplir con la normativa Euro 6D-Final incluyendo la homologación Heavy Duty.

