La Fórmula 1 podría verse en directo en Amazon Prime

La plataforma de video en streaming Amazon Prime cada vez se está armando para poder combatir con rivales como Netflix y Disney Plus. Lo está haciendo a base de contenido exclusivo, y también de algunas grandes asociaciones. Ya sabes que en la plataforma de Jeff Bezos se emitió un documental sobre la Fórmula 1, además del documental sobre Fernando Alonso. Están muy interesados en el deporte, tanto es así que ya cuentan con los derechos de varias competiciones, como la Premier League, o la Liga Nacional de Fútbol americano.

Ahora Liberty Media ha revelado un bombazo que podría ser un gran regalo de Navidad para muchos, y es que las carreras de Fórmula 1 también podrían verse a través de la plataforma de Amazon. Evidentemente, sería un servicio adicional que se pagaría aparte para aquellos que quieran disfrutar del mundial, pero probablemente tenga un precio bastante económico, como ahora tienen los canales que han agregado a esta plataforma…

Chase Carey lo ve como una buena oportunidad, y llevan coqueteando con Amazon desde el inicio de la compra de los derechos de esta competición. No obstante, con la llegada de la plataforma F1 TV, esto se fue apagando, pero donde hubo llamas siguen quedando brasas. Y el objetivo es atraer a más espectadores, especialmente a los jóvenes.

El motivo es que la competición ha visto unas importantes pérdidas, en parte debido a lo aburrido de la era Mercedes, en parte por la pandemia (la falta de aficionados ha mermado el negocio en 295 millones de euros en 2020), y en parte porque no está en plataformas accesibles en algunos casos. Sin ir más lejos, en España, aquellos que no puedan contar con los servicios de fibra óptica y TV de Movistar, o los que no se puedan permitir esos precios, no pueden verla de ninguna otra manera. Todo eso ha hecho que muchas personas no puedan acceder a las carreras, aunque les gustan…

Carey ha reconocido que «Ellos son una potencia increíble y es una oportunidad para nosotros para así expandir y hacer más grande nuestro negocio. Hay aficionados que no están acostumbrados a ver su deporte favorito desde un portal web.» No obstante, parece que el problema por el que eso no ha sucedido ya es el dinero que ofrecen desde Amazon para los derechos, ya que sería inferior al de las televisiones.

Ahora bien, en el caso de España, dudo que, aunque esto se produjese, Movistar permitiera que legiones de aficionados se fuesen atraídos por la facilidad y los precios de Amazon… Así que, como ocurre con la app oficial de la F1, seguro que no estaría disponible en el servicio español. Imagina si lo estuviera, no muchos usuarios seguirían aguantando en Movistar con sus precios, y todos los aficionados que se encuentran en zonas geográficas donde no hay fibra (o no pueden/quieren los servicios de Movistar), seguro que se registrarían en Prime para verla.