La GMC Sierra anuncia su actualización con este breve vídeo teaser…

General Motors está muy activa en los últimos meses. La razón para tanto movimiento tiene que ver con la elevada demanda de SUV´s y pick up´s por parte de los clientes. Fruto de unas ventas tan altas, es que ha decidido actualizar su gama para que no pierdan el paso ante sus rivales directos. De ahí que hace unos días presentara en sociedad el restyling de media vida del Chevrolet Silverado. Además, anunció alguna novedad de la versión eléctrica EV.

Como era de esperar, si la Silverado se actualiza, también debe hacerlo su hermana. Se trata de la GMC Sierra, uno de los pick up´s de gran tamaño más valorados de la América profunda. Por si no lo sabías, uno y otro modelo son básicamente el mismo, aunque con una serie de diferencias para, lógicamente, pedir más dinero que por el modelo de la pajarita. Ahora, anuncian el debut de este restyling a través de un vídeo teaser escueto y más bien oscuro.

La GMC Sierra no es más que la versión refinada de la Chevrolet Silverado…

El clip que han publicado dura unos escasos 15 segundos y, como comprenderéis, no da para mucho. De hecho, en el plano que más se podría ver tenemos una de las ópticas frontales apuntando al objetivo de la cámara. Luego hay otros encuadres que dan para algo más, aunque a lo lejos y mostrando la zaga. En último lugar tenemos una vista de las ópticas donde se aprecia con claridad la línea de luz diurna y algunos diodos LED del conjunto.

Con todo, sabemos que este restyling supondrá una remodelación del frontal, aunque no sabemos hasta donde ha llegado el equipo de diseño. Eso sí, no faltarán unos paragolpes más agresivos con tomas de aire en una nueva ubicación y, quizá, más tamaño. Respecto a la vista lateral y la zaga no debería haber grandes sorpresas más allá de nuevas llantas de aleación y algún retoque en el paragolpes. Además de una renovada paleta de colores.

De puertas adentro la nueva GMC Sierra debería estrenar nuevas ayudas a la conducción, pantallas más grandes y acabados más cuidados. Las opciones de personalización estarán a gran altura, pues esa es su esencia para alejarse de su hermana Silverado. Todos estos cambios los conoceremos muy pronto, pues su debut oficial está previsto para el próximo día 21 de octubre. Eso, si alguna filtración no da al traste con la sorpresa antes de tiempo…

Fuente – GMC by YouTube