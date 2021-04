La lista de finalistas a los premios World Car Awards 2021 ya es oficial

El año 2020 ha sido uno de los más raros y atípicos de cuantos podremos recordar a lo largo de nuestra vida. La crisis que ha provocado el Coronavirus casi hunde la economía mundial y al sector del automóvil. Aún así, la especie humana no se rinde y la mejor prueba la tenemos en la forma de afrontar esta desgracia. Por ello, a pesar de la situación, las marcas siguen presentando nuevos modelos y nosotros seguimos a vuestro lado.

Otra de las señas de esta «normalidad» la tenemos en que galardones tan importantes como los World Car Awards siguen en activo. En septiembre del pasado 2020 presentamos la lista preliminar de aspirantes y ahora, en 2021, toca el turno para conocer la lista oficial de finalistas. Como imaginaréis, todas las marcas quieren alzarse con el galardón más codiciado: el «World Car of the Year». ¿Imaginas cuáles serán las tres afortunadas?

Los ganadores de los premios World Car Awards serán anunciados el 20 de abril

Como ya sabes, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, los World Car Awards se dividen en cinco categorías. Cada una se centra en un aspecto diferente, pero al final el premio es recibir el galardón. Con todo, entre todos los aspirantes hay un denominador común: la electrificación. De hecho, los tres finalistas de la categoría «World Car of the Year» son eléctricos o híbridos. Pero no es la única curiosidad a destacar…

El Honda-e es el único que repite en tres categorías diferentes. Por su parte, el Toyota Yaris hace lo mismo, aunque con algo de truco. El GR Yaris computa como un modelo diferente y por eso sólo está presente en la categoría de «World Performance Car». Los SUV´s también imponen su criterio, con ejemplares tan variopintos como el Land Rover Defender o el mastodóntico Audi RS Q8. Eso, por no mencionar a los eléctricos ID.4 o MX-30.

Es curioso ver cómo Honda y Toyota son los fabricantes que dominan sobre todos los demás. El poderoso Grupo Volkswagen tiene que conformarse con las nominaciones de los ID.4, RS Q8 y 911 y luego queda el resto. Habrá que ver cómo acaba la pugna, porque fácil no lo va a tener el jurado. El veredicto será anunciado el próximo día 20 de abril y si no quieres perdértelo puedes seguirlo aquí. Mientras, aquí tienes el listado…

Listado oficial de finalistas a los World Car Awards 2021

World Car of the Year

Honda-e

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

World Urban Car

Honda-e

Honda Jazz / Fit

Toyota Yaris

World Luxury Car

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Class

Polestar 2

World Performance Car

Audi RS Q8

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Car Design of the Year

Honda-e

Land Rover Defender

Mazda MX30

Fuente – World Car Awards – World Car Awards Top Three Finalist