La presentación oficial del Bentley Mulliner Bacalar será en formato digital

La epidemia de Coronavirus está afectando negativamente a sectores clave de la economía mundial. El del automóvil no es ajeno a ello y para prueba, la cancelación del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. En la cita suiza iban a ser desveladas gran parte de las novedades destinadas al mercado europeo para este y el próximo ejercicio. Y ¿cuál ha sido la solución? Pues ingeniárselas para mantener la sorpresa.

Uno de los modelos más esperados es el Bentley Mulliner Bacalar. La firma inglesa, con sede en Crewe, ha estado las últimas semanas abonando su presentación con la publicación de varios teasers. Tras los últimos acontecimientos, han desvelado una última instantánea en la que confirman la fecha y hora de su debut. Éste, tendrá lugar mañana en la tarde, pero por la situación no han podido preparar un evento a la altura.

The wait is almost over. Watch the reveal tomorrow at 08:30 GMT. #BentleyMulliner #Bacalar pic.twitter.com/u5ye7Vthn5

— Bentley Motors (@BentleyMotors) March 2, 2020