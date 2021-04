La presentación oficial del Mercedes EQT Concept ya tiene fecha marcada

Daimler AG está decidida a crear una de las gamas eléctricas más amplias del mercado. Prácticamente no hay un solo segmento donde no tenga o planee tener presencia. Empezó con los SUV´s, pues son los modelos que más éxito tienen entre el público. El siguiente paso de su ofensiva pasa por plantar cara a Tesla y su Model S, pero no será el último. Los vehículos industriales, en todo su espectro, son muy importantes y no piensan abandonarlo.

Si hacéis un poco de memoria, Mercedes-Benz y Renault aún siguen trabajando en este apartado de su acuerdo de colaboración. De esta forma la firma gala y la bávara volverán a compartir modelo ya que el Kangoo servirá de base para dar vida al nuevo Citan. Además llegarán otras versiones que hasta ahora no estaban en la gama. Uno de ellos es el Clase T que anunciaron tiempo atrás o el misterioso Mercedes EQT Concept que acaban de desvelar.

El Mercedes EQT Concept será la versión al pilas del nuevo Clase T y debutará el 10 de mayo

Como podréis deducir por su apellido, el Mercedes EQT Concept está impulsado por electricidad. De hecho, se trata de la versión homóloga del Kangoo ZE. Según ha explicado la casa alemana, este modelo es el precursor de la nueva Clase T en el segmento de las furgonetas pequeñas. La explicación a esta forma de proceder está en la nueva estrategia «Electric first» que prioriza el lanzamiento de versiones eléctricas por delante de las endotérmicas.

Hablar de su diseño es difícil, aunque Mercedes-Benz indica que se basa en el concepto “Sensual Purity”. Aún así, podemos ver unas ópticas principales muy rasgadas dotadas de tecnología Full LED. La parrilla frontal es muy generosa y, a modo de adorno, recurre a un patrón de pequeñas estrellas acabadas en cromo. El paragolpes parece de líneas sencillas, aunque podríamos apuntar a que en las esquinas exteriores integras unas entradas de aire.

Y hasta aquí podemos leer, porque Daimler AG no ha ofrecido más datos sobre el Mercedes EQT Concept. Tan solo se ha limitado a indicar la fecha oficial en la que está prevista su debut. Si todo va según lo previsto, el evento será el próximo lunes día 10 de mayo a las 11 de la mañana. Habrá que tener un poco de paciencia, pero seguro que alguna «indiscreta» filtración da al traste con la sorpresa. ¿No os parece…?

Fuente – Mercedes-Benz