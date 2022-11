La producción del BMW iX1 arranca en la fábrica de Ratisbona…

La electrificación de BMW Group va por buen camino. El grupo bávaro lleva años invirtiendo en vehículos y tecnologías electrificadas para así esquivar las cada vez más estrictas normativas anti contaminación. Los i3 e i8 son leyenda pero ahora toca ofrecer vehículos que se vendan bien y, sobre todo, reporten beneficios. Y con el BMW iX1 la dirección de la marca cree haber dado con la clave para conquistar a los clientes que aún recelan de los eléctricos.

Como sabes, el BMW iX1 es el “hermanito” pequeño del iX3 que lleva ya un tiempo a la venta. Sin embargo su posición en el mercado, con un precio más “aquilatado”, debería facilitarle un mayor número de ventas. Así es que la fábrica encargada de su manufactura ya se ha puesto manos a la obra para dar salida a la lista de pedidos y reservas previas registradas. Además, con el iX1 alcanzan un nuevo hito industrial en la historia de la Bayerische…

Con el BMW iX1 la Bayerische integra en una sola línea de montaje la producción todas las tecnologías de propulsión de BMW…

Según ha dicho BMW Group, la planta de Ratisbona (Alemania) es la primera en integrar todas las tecnologías de propulsión de BMW en una sola línea de montaje. Además, la batería de alto voltaje del iX1 también sale de Ratisbona. Sin embargo, no se trata de la misma cadena de montaje pues su montaje se lleva a cabo en otra planta dentro del complejo. Según palabras de Carsten Regent, director de BMW Group Plant Regensburg:

“La electrificación y transformación de la planta me da optimismo para el futuro. Nuestro objetivo ahora, también con el nuevo BMW iX1, es continuar impresionando a los clientes de todo el mundo con automóviles fabricados en Ratisbona”

Gracias a la integración de todas las tecnologías de propulsión de BMW en una sola línea, en 2024 al menos uno de cada tres vehículos que salgan de sus plantas bávaras será eléctrico. Su nuevo proceso de producción digital se llama BMW iFactory y, además del mapeo digital, incorpora inteligencia artificial a sus procesos. De hecho el taller de pintura está asistido por IA a través de un programa totalmente automatizado.

Por último la Artificial Intelligence Quality Next (AIQX) se apoya en el reconocimiento de imágenes y son compatibles con el sistema de IA de la planta. De esta forma, los operarios de inspección y control de calidad pueden apoyarse en las imágenes de las cámaras que mapean el proceso. Con todo, BMW Group no ha indicado cuál es el volumen instalado ni las unidades que fabricarán del iX1. No obstante, prevén que será un éxito total…

Tiempo al tiempo…

Fuente – BMW