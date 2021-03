La saga Blackwing de Cadillac crecerá con la llegada de nuevas versiones

Una de las tareas más complejas a las que tiene que enfrentarse una marca de coches es mantener su posición en el mercado. Cuando son firmas generalistas la misión parece sencilla ya que sus rivales explotan diferenciales más o menos homogéneos. El problema viene cuando se trata de enseñas premium, pues el público al que buscan captar es más exigente. En este grupo, Cadillac es una de las que peor lo ha pasado por las dudas de su matriz.

Durante los últimos años, las firmas que componen General Motors han pasado por una grave crisis de identidad. Esto se debe a que los clientes no veían en sus modelos las cualidades que otrora época eran su seña de identidad. Sin embargo están dispuestos a solucionar su error y Cadillac será la primera en beneficiarse de ello. El primer paso ha sido el lanzamiento de los adictivos CT4 y CT5 V-Series Blackwing. Pero habrá más… y están por llegar.

Gracias a GM Authority hemos sabido que General Motors invertirá más dinero en la saga Blackwing. Esta es una gran noticia para Cadillac, pues con ellas podrá plantar cara a sus principales rivales. Sobre todo cuando Audi, BMW y Mercedes-Benz no cuentan con su imagen en mercados clave como EEUU o Canadá. Pero cuidado que esta saga no se conformaría con resucitar a través de berlinas o coupés pues podría abrazar a los más «vendibles» SUV´s.

Esto lo sabemos gracias a las declaraciones que el jefe de ingeniería de Cadillac, Tony Roma, ha ofrecido para GM Authority…

«Blackwing está reservado para la expresión más pura de rendimiento y capacidad de pista, y eso es lo que va a representar en el futuro. Los CT4-V Blackwing y CT5-V Blackwing no serán los últimos autos Blackwing que haremos, pero no verá uno en cada vehículo. No es apropiado. No podría imaginarme haciendo un Escalade-V Blackwing»

«La línea de la Serie V se ha expandido» […] «Verá más de eso en el futuro. Vamos a hacer más Serie V. Es importante para nuestra marca y lo verá en otros productos»