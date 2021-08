Lada Niva Bronto: El mito ruso «Prefiere morir de pie, que vivir de rodillas»

Hay una frase que dice que «si una bomba nuclear destruyera el mundo, sólo sobrevivirían las cucarachas». No se si es cierta o no, pero de lo que sí estoy seguro es de que no sería el único «ser viviente» que resistiría a la masacre. Si tomamos al mítico Lada Niva por tal, seguro que se las apañaría para seguir funcionando como si la desgracia no fuera con él. Más que nada porque, en sus múltiples versiones, lleva a la venta desde el ya lejano año 1977.

La historia y evolución del Niva ha pasado por mil y una vicisitudes. Una de las últimas, y más destacadas, es que la marca recuperó su denominación comercial tras el abandono de General Motors de Rusia. Con todo, parece que no será la última, pues sus responsables acaban de anunciar que el libro de pedidos del Lada Niva Bronto ya está abierto. Y cuidado, que no estamos ante una versión cualquiera, sino la más capaz y equipada de todas…

El Lada Niva Bronto, por ahora, sólo estará a la venta en Rusia y países «vecinos»…

Según la firma, el Lada Niva Bronco se basa en el Legend de 3 puertas con el máximo equipamiento. Esto es, que está dotado de aire acondicionado, asientos con calefacción y espejos retrovisores. Pero además, está disponible en dos niveles de equipamiento llamados: Luxe y Prestige. Con todo, no esperes que la dotación sea de «lujo» pues la versión de acceso incluye paragolpes metálicos, extensiones de pasos de ruedas o llantas de 15 pulgadas.

Por su parte, la versión Prestige suma, a lo anterior, parrilla frontal exclusiva, paragolpes de plástico macizo, protección del umbral de puertas, forros de los pasos de rueda y luces anti niebla. Además, opcionalmente también puede sumar más equipamiento, como un panel de luz en el techo o pintura especial de camuflaje. La marca indica que es equipamiento certificado original (no aftermarket) y que está disponible en ambos niveles de la gama.

No obstante, es en el habitáculo donde más cambios podremos encontrar. Los clientes podrán presumir de un cuadro de instrumentos renovado o unos mandos para el clima inéditos. Tampoco faltarán unos asientos nuevos, más cómodos y con calefacción. Además, la cabina recibe más material aislante para reducir el sonido y las vibraciones que llegan del motor. Por último, la marca indica que también hay otras mejoras estilísticas y técnicas.

Desconocemos cuáles son, pero habrá que darlo por bueno. Sea como fuere, la principal ventaja del Niva Bronto sigue siendo su capacidad off road sin concesiones. Para ello cuenta con el vetusto pero eficaz sistema de tracción total con diferenciales delanteros y traseros con bloqueo, un eje trasero reforzado y una suspensión reforzada. ¿Su precio? No lo han anunciado, aunque da igual, porque sólo estará a la venta en Rusia y países «amigos».

¿Te lo comprarías sabiendo que su motor a penas tiene potencia y que contamina como un condenado? Eso por no hablar de su nula seguridad o refinamiento… Cosas de los rusos…

Fuente – Lada