Lada Niva Electric by Elantrie: El TT ruso se pone las pilas por dos duros

Lo hemos dicho una y mil veces, pero es que no puede ser de otra forma. El Lada Niva, o 4×4, según las épocas de su ciclo vital, es uno de los todo terreno más vetustos y contaminantes del mundo. No es extraño, ya que lleva en activo más de cuatro décadas y parece que la «cuerda» no se le va a terminar pronto. Sin embargo, que no cumpla con los gustos del mercado europeo no significa que sus dotes off road sean malas o que sea barato de tener.

De hecho, si no fuera porque su motor no cumple con la última norma de emisiones de la UE, aún seguiría a la venta. Claro está, la firma rusa lo «metería con calzador» aduciendo que se trata de una tirada limitada, pues de lo contario no podría. Pero ¿Y si te digo que lo puedes transformar en eléctrico por dos duros? Sí, de esta forma no contaminarías nada pero claro, para ello primero tienes que tener una unidad. Te decimos como sería…

La preparación del Lada Niva Electric by Elantrie tiene un coste de sólo 2.800 euros…

En primer lugar, indicar que este Lada Niva Electric (vamos a llamarlo así para diferenciarlo de su hermano de combustión) no es una idea de la firma rusa. Sus creadores pertenecen a la empresa Elantrie, una firma que se dedica a la consultoría energética y a transformar vehículos térmicos en eléctricos. De hecho, este Niva no es el único modelo de su cartera, pues también se encargan de hacer más «limpio» a la primera entrega del Dacia Sandero.

Partiendo de esta base, os contaremos qué es lo que hacen para llegar al resultado final. Según explican en su web, la transformación es ligera, pues se limitan a modificar el motor térmico acoplando al cigüeñal una unidad eléctrica que es la que mueve las ruedas. Esta, a su vez, se alimenta de una batería (desconocemos su composición) de 30 kWh de capacidad energética. La autonomía también es un misterio, pero dan un dato de su practicidad.

Al parecer, en caso de necesidad, puede dar corriente a una casa «media» durante 24 horas. Pero además, tras este cometido, se podrías recorrer con este Niva Electric entre 70 y 90 kilómetros más. Si todo lo que te hemos contado te ha gustado, ahora viene la mejor parte. Esta transformación tiene un coste de 2.800 euros. Claro está que tú tienes que aportar la unidad del Niva que vas a transformar. Pero las cosas buenas no se quedan ahí…

Elantrie anuncia que el proceso es reversible. Esto es, que si el cliente no ha quedado satisfecho puede desmontar el kit y volver a su estado original. Y, además, ofrecen un seguro a todo riesgo donde las baterías están totalmente aseguradas. De entrada este plan no tiene fisuras, aunque nos da que por potencia y autonomía hay mejores opciones. Eso sí, la pega es que tendrías que ir a Alemania y, ahí, igual ya no cuadran las cuentas…

¿Qué te parece esta idea? A nosotros nos gusta, pero quizá con otros modelos…

Fuente – Elantrie