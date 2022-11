Lancia enseña su nuevo logo y el concepto estético Pu+Ra Design

Cuando todos creíamos que Lancia era pasado, nace Stellantis y le da un futuro. La casa italiana no está en su mejor forma, pero el Ypsilon ha demostrado ser un “guerrero” realmente duro. De hecho, es la razón por la que los ejecutivos del conglomerado italo-galo-americano le van a dar otra oportunidad. Y hace unas horas hemos tenido la ocasión de conocer a su renovado logo y el nuevo concepto estético que lucirán sus futuros modelos.

Junto a ellos, además, Lancia ha mostrado un nuevo prototipo: el Pu+Ra Zero. Sin embargo, no se trata de un coche al uso como nos tienen acostumbrados otras marcas en otras situaciones. Más bien es una escultura que oculta en sus líneas cómo será el diseño que lucirán las nuevas iteraciones de los Ypsilon y Delta. Con todo, no creas que en esta escultura vas a ver sus respectivos diseños, aunque es un buen adelanto de todo su trabajo.

El concepto de diseño Lancia Pu+Ra Design deriva de “Puro” y “Radical”

Para que entiendas el concepto de diseño Lancia Pu+Ra Design te contaremos ciertos secretos. Y más pues también te diremos en qué parte de la escultura están…

Parrilla y firma luminosa: La parrilla en forma de cáliz de los Lancia míticos se ve reinterpretada y acompañada por la luz de conducción diurna en forma de “Y”. Estas tres líneas, según la marca, sugieren su renacimiento y apuesta por la movilidad eléctrica.

Letras Lancia en lugar del escudo: El frontal prescindirá del renovado logo y pasará a estar presidido por las grafías que denominan a la marca.

Ópticas posteriores redondas: Se basan en los del mítico Stratos y el primer modelo de la marca que los lucirá será el Ypsilon. Además, entre ellos también aparece otra inscripción "Lancia" con la nueva tipografía…

Logotipo Lancia en el lateral: Emulando el diseño de los míticos Aurelia B20, Flaminia la firma rescata el logo ubicándolo en el pilar "B".

Con todo, tampoco podemos obviar que la firma fundada por Vincenzo Lancia estrena logo en 2024. Por si no lo sabías, se trata de la séptima evolución en los más de 110 años de historia de la casa turinesa. Además, será en el nuevo Ypsilon cuando lo estrenarán. Respecto a su diseño, sus renovados trazos se inspiran en los que lucía el logo que estrenó el Falaminia en el año 1957. En todo caso, para darle más entidad han explicado su significado…

Según la nota de prensa de Lancia…

“El nuevo logo de Lancia es Progressive Classic ya que retoma todos los elementos distintivos del logo histórico, la rueda, la bandera, el escudo, la lanza y la grafía, reinterpretados para modernizarlos y proyectarlos hacia el futuro”

Como curiosidad, la nueva grafía de la marca se inspira en la moda. Además, expresan cuál es la finalidad de este nuevo logo…

“Es el símbolo de la nueva era de Lancia y marca su entrada en la movilidad eléctrica…”

Con todo, nos morimos de ganas por saber cómo será el futuro Ypsilon y sus hermanos. Si cumplen lo que prometen que se preparen sus rivales premium bávaras…

Fuente – Lancia