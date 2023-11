Lancia Ypsilon: El primer teaser de la nueva generación está aquí

El Lancia Ypsilon ha sido es y será el modelo fetiche de la casa italiana. No solo se ha prefigurado como el best seller que es, sino que está a la altura de modelos míticos de otras marcas. También es el modelo que ha tenido a la casa con vida hasta ahora. Si no hubiera sido así, lo más probable es que Carlos Tavares, al mando de Stellantis, no se hubiera molestado en traerla de nuevo a la vida. Y como premio, será el primer modelo nuevo en su nueva vuelta…

Como sabéis, Lancia volverá a la vida en Europa el próximo año. Decimos a Europa porque se mantiene viva en Italia y, a pesar de que el Ypsilon es un veterano, es el número uno. Pero ahora lo hará con un nuevo Ypsilon que a muchos no les gustará ya que abandonará sus esquemas clásicos para reinventarse como un B-SUV eléctrico que va a dar de qué hablar. Y para confirmar que está muy cerca aquí tiene el primer teaser oficial. ¿Qué ves en él?

El primer teaser del nuevo Lancia Ypsilon llega hoy que se cumple 117 años de la fundación de la firma…

Lo primero que tienes que saber es que hoy se cumplen 117 años de la fundación de Lancia. Como ves es una de las casas del automóvil más antiguas en activo por lo que de solera y tradición va más que servida. Así es que en la firma han decidido iniciar esta nueva andadura vital celebrando por todo lo alto esta fecha con un primer teaser de la nueva generación Ypsilon. Con él dan el pistoletazo a sus fastos ya que este modelo es vital para su futuro.

Según ha declarado Luca Napolitano, CEO de la marca Lancia…

«Por fin ha llegado el día que todos estábamos esperando. Hoy se marca el renacimiento de la marca Lancia con la primera imagen del Lancia Ypsilon, el primero de los tres vehículos de nuestro Plan Estratégico»

Completa sus declaraciones dando algunas pistas del Ypsilon que se esconde tras este teaser. Según explica…

«Celebramos este momento junto a Cassina, expresión de la excelencia del diseño italiano, presentando Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, un automóvil 100% eléctrico, en 1906 unidades numeradas y certificadas, para celebrar los 117 años de la fundación de la marca. Gracias a la colaboración con Cassina, este automóvil se convierte en la máxima expresión de la sensación de hogar a bordo de un automóvil Lancia, enfatizando la atención al detalle, los materiales, los colores y los espacios, presentando el primer “tavolino” a bordo de un automóvil para hacerte sentirte como en casa, estés donde estés»

Por tanto con sus palabras está muy claro hacia donde apunta el nuevo Ypsilon. Estamos ante un B-SUV premium que busca «robar» clientes a Audi, BMW, Mercedes y Lexus. Y cuidado, que con esta firme apuesta por dar una calidad excelsa y un diseño rompedor podría ser un auténtico éxito. Sobre todo ahora que Audi «matará» al Q2 y que Mercedes no «controla» a Smart. Por su parte BMW con Mini juega en otra liga y el Lexus LBX es el más exótico.

Pero ¿Qué ves en él? ¿Hay algo claro?

Así es que, para dar ese primer golpe de efecto tenemos un Ypsilon rompedor. Las primeras 1906 unidades (que dan referencia al año de fundación de la marca) serán 100% eléctricas, numeradas y certificadas. Tendrán el apellido Edizione Limitata Cassina y marcará un nuevo paso en la marca. Principalmente porque tras él llegarán los nuevos Gamma y Delta que, según el plan de Stellantis, conformarán una gama sólida y atractiva al cliente.

Pero vamos a lo importante ¿Qué ves en el teaser? ¿Nada? En efecto, aunque parece raro se trata del nuevo “tavolino” que no es otra cosa que la «mesa redonda» que llevaba el Pu+Ra Concept entre los asientos delanteros. Y en este caso, se trata de la versión que llegará al mercado y que está acabada con el mejor lujo de detalles. Pero será en febrero de 2024 no lo podremos ver en su totalidad aunque igual algún adelanto o filtración ayudarán…

