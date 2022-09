Lancia Ypsilon: Ya hay diseño y, además, se fabricará en España…

Estuvo a punto pero no, Lancia no ha muerto. Gracias a la fusión entre los ya extintos grupos FCA y PSA y al nacimiento de Stellantis la casa italiana ha salvado «literalmente» el pellejo. Muchos no veían necesario que siguiera en activo, pero Carlos Tavares tenía en mente otros planes. Y aunque locos, si se piensa bien la idea que tiene para ella es lógico que decidiera mantenerla con vida. Esto es, será la que guíe a DS en el camino hacia el máximo lujo.

A priori puede parecer una contradicción pues DS, con mucho trabajo, se está haciendo un hueco en el sector. Cierto es pero Lancia tiene tras de sí una historia que para sí quisiera la enseña premium gala. De ahí que para devolverla a la vida en Stellantis hayan apostado por revivir su gama a partir de un modelo de éxito. De esta forma, el Lancia Ypsilon seguirá en su gama y tirando de las sinergias internas ya hay nueva generación. Y qué generación…

El nuevo Lancia Ypsilon se fabricará en Figueruelas (Zaragoza) y lo hará junto a los Opel Corsa y Peugeot e-208…

Como buen urbano que se precie, Stellantis ha decidido que el nuevo Lancia Ypsilon emplee la plataforma e-CMP de PSA. Se trata, más bien, de una segunda evolución por lo que contará con una oferta mecánica en la que no faltarán versiones gasolina y diésel mild hybrid. Amén de una eléctrica de nueva creación que incorporará el motor Nidec de 154 CV (115 kW) y un pack de baterías de 52 kWh de capacidad. El mismo del nuevo Peugeot e-208…

Según los primeros datos, la autonomía media homologada (ciclo WLTP) será de unos 400 kilómetros. Y la operación de carga será más rápida pues podrá hacerlo a 100 kW de potencia en corriente continua. De esta forma podrá recuperar en unos 30 minutos hasta el 80% de su capacidad. Con todo, estos mimbres son los que han servido para que Stellantis decida que su montaje se llevará a cabo en la fábrica de Figueruelas sita en Zaragoza.

Artículo relacionado: ¡Confirmado! El nuevo Lancia Ypsilon llegará en 2024 con otra identidad…

Será ahí donde comparta línea de montaje con los Opel Corsa y Peugeot e-208. El urbano alemán se monta en exclusiva mundial en todas sus versiones y el del león llegará desde la fábrica que tienen es Eslovaquia. Con todo, el nuevo Lancia Ypsilon y sus hermanos guardarán cierta distancia, sobre todo en estética. La razón es muy sencilla: el italiano tendrá un enfoque premium y rivalizará con propuestas como el futuro Mini de BMW.

Según ha explicado Jean-Pierre Ploue, responsable del diseño de los nuevos Lancia, el nuevo Ypsilon tendrá una estética menos «femenina» que el actual. Además, conservará ciertos elementos característicos como la calandra en forma de cáliz. Con todo, su debut comercial tendrá lugar en 2024 pero deberíamos conocerlo en cuestión de unos meses. Estaremos al tanto de las posibles novedades, porque el renacer de Lancia marcará tendencia y muchas críticas…

Fuente – Passione Auto Italiane