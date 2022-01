Las marcas de coches más buscadas en Google en 2021

Por norma general, cuando tenemos la necesidad de conocer cualquier cosa prácticamente siempre utilizamos Google como primera opción. Con los coches y el sector del automóvil pasa exactamente lo mismo y, aunque este estudio no deje de ser una curiosidad, ¿qué marcas de coches han sido las más buscadas en 2021 en todo el mundo?

Compare The Market vuelve a crear un mapa sobre las marcas que más búsquedas han tenido a lo largo del año, estudiando nada menos que 154 países. Por cierto, más abajo también tienes los resultados de los años 2018, 2019 y 2020, por si quieres comparar con los del 2021.

Google es lo más rápido y además es gratuito. En Internet “está todo”.

Toyota, BMW y Mercedes dominan. En España la más buscada es Mercedes

Según la fuente, Toyota vuelve a ser la marca de automóviles con más búsquedas en 2021, manteniéndose un año más a la cabeza. No es casualidad, pues es uno de los fabricantes de coches con más peso en todo el mundo, si no el que más. De los 154 países analizados, la firma nipona encabezó las búsquedas en nada menos que 47, con alrededor del 31 %. Eso sí, no es menos cierto que ha caído ligeramente respecto a 2020 (cuando obtuvo un 34,8 %).

Por otro lado, BMW y Mercedes siguen ocupando el segundo y tercer puesto del ranking respectivamente, como en el año anterior. Sin embargo, BMW ha bajado de ser la más buscada en 34 países en 2020 a 29 en el 2021, mientras que la marca de la estrella pasa de ser líder en búsquedas en 15 países a nada menos que 23, entre los que se incluye España. ¡Muy bien por Mercedes!

Llama la atención que Volkswagen, una marca con muchísimas ventas en Europa y otros mercados del mundo no haya sido la más buscada en ningún país de los 154 que comprende el estudio.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de este curioso estudio en los últimos cuatro años, de 2018 a 2021: