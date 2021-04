Lesheng M1: una mini pick-up eléctrica por menos de 3.000 euros

Vivimos una época en la la llegada de la movilidad eléctrica coincide con el aumento del transporte de mensajería. Por eso, el vehículo que os traemos a continuación parece una muy buena idea para según qué ciudades. Se trata de el cuadriciclo eléctrico con espacio de carga llamado Lesheng M1.

Este curioso vehículo, también recibe el nombre de mini camión, camioneta o directamente mini pick-up. Aunque la Tesla Cybertruck o la Rivian R1T seguramente no tendrán nada de lo que preocuparse cuando llegue al mercado este pequeño vehículo.

Las medidas de la mini pick-up

El Lesheng M1 mide solo 3,06 metros de largo. Es decir, menos incluso que un urbano del segmento A como el Kia Picanto, que le saca algo más de medio metro. Así que las probabilidades de encontrar aparcamiento, mientras se reparten los paquetes, son mucho mayores que con la mayoría de los vehículos convencionales.

A esto hay que sumar que, como se trata de un vehículo para una sola persona, la anchura que tiene es ínfima, por lo que si hay que dejarlo en doble fila, será muy raro que acabe estorbando a alguien que quiera pasar junto a él. Incluso si la calle en cuestión es de un solo carril.

La versión más básica de este vehículo eléctrico está propulsada por un motor de 2,2 kW (3 CV). Aunque si se necesita ir con algo más de soltura también lo hay con un motor de 3 kW (4 CV). A pesar de estas limitadas cifras sobre el papel, el fabricante sostiene que puede con una carga útil de 1.500 kg.

Esto no deja de ser sorprendente, incluso sabiendo que está pensado para circular a baja velocidad con solo 45 km/h. Es decir, el requerimiento de velocidad máxima necesario para poder usarse con el permiso AM de ciclomotor. En el caso de que llegase a España, habría que ver si cumple con otros requerimientos de este tipo de permisos. Aunque todo parece apuntar a qué si, de la misma forma que lo consiguen los coches sin carnet.

Para asemejarse a estos, esta pequeña furgoneta eléctrica puede llevar una cabina extendida para llevar cuatro asientos. Por lo que también podría usarse como vehículo de carsharing o particular, para moverse por ciudad. Siempre que no se tenga mucha prisa.

Dejando aparte las bondades de esta pick-up en cuanto a movilidad, parece que Lesheng no se olvida del apartado de seguridad. La marca sostiene que está pensado para que no vuelque con facilidad. Algo que no está de más, ya que puede llevar mucha carga y el balanceo puede ser importante, por mucho que no alcance mucha velocidad.

En lo que parece que más destaca este vehículo es en el precio, ya que el modesto M1 está a la venta por solo 3.100 dólares. Es decir, 2.564 euros al cambio de divisa actual. Seguro que es una factura que muchas empresas de mensajería podrían plantearse una vez que sepan los detalles sobre su autonomía y las condiciones de garantía.

Fuente – Alibaba.com