Lexus detiene los pedidos del LX en Japón porque están desbordados…

Cuando una marca desarrolla un modelo lo hace con un objetivo: que sea un éxito de ventas. Sino es así no tiene sentido, pues su misión es obtener el máximo beneficio posible para sus accionistas. Sin embargo, en el sector del automóvil es raro que se den casos de «muerte por éxito» es decir, que una marca se vea desbordada y no sea capaz de atender a la demanda. Aunque en el último año hemos visto dos casos que, además, van de la mano.

¿Te acuerdas cuando te presentamos al reciente Toyota Land Cruiser? Pues deberías y más aún cuando te dijimos que la lista de espera para hacerse con uno era de nada menos que cuatro años. Esto se debió a varios factores entre ellos la crisis de los chips o la escasez de ciertas materias primas. Pues bien su primo pijo de Lexus, el LX, también estaría viviendo una situación parecida en su país natal: Japón. Te decimos la razón de porque están tan saturados…

La lista de espera del Lexus LX en Japón alcanza los 4 años y la del NX los 12 meses…

De entrada, tenemos que mencionar que el nuevo Lexus LX es todo un éxito. La cuarta generación ha gustado y los clientes se han volcado con él. Esto lo vimos con el Land Cruiser, pero de ahí a que la lista de espera sea de cuatro años «de normal» no es así. Digamos, que el crecimiento de la lista de espera se debe también a otros factores que en la marca están «llevando» en la sombra. Sí, porque Toyota anunció hace poco que reduciría su producción.

La razón para este movimiento estratégico está relacionado con la escasez de ciertos componentes. Y la causa a la cuál achacan sus males es la crisis del COVID-19 que aún afecta a las operaciones de Toyota y sus proveedores. De esta forma, Toyota indicó a sus fábricas y proveedores que querría reducir su volumen anual en unos 800 mil coches. Del total unos 250 mil serían montados en Japón y el resto en las demás plantas que tiene por todo el globo.

Por tanto, parte de este cuarto de millón de unidades corresponden al nuevo Lexus LX que tanto está gustando. Y no solo eso, la última entrega del NX también ha visto superadas sus previsiones. Según varias fuentes, entre las que está Automotive News, su lista de espera habría crecido hasta los 12 meses. Por esta razón, para evitar que la cadena de montaje colapse, habrían decidido parar los pedidos como con el LX en toda la red de Japón.

Por el momento esta falta de unidades no afecta a Europa por dos razones de peso. El LX no se vende aquí y el cupo que hay del NX es muy limitado. En todo caso, si queremos hacernos con una unidad, no está de más comprobar el plazo de espera que ofrece Lexus.

Fuente – Automotive News