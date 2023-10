Lexus IS: La berlina premium nipona se pone al día en los EEUU

El Lexus IS es una de las berlinas premium de segmento D más incomprendidas. Sobre todo en Europa ya que estuvo a la venta durante varias generaciones y jamás logró hacerse un hueco en el corazón de los clientes. En cambio, es una de las más destacadas en América del Norte aunque eso sí, sus rivales no se lo ponen fácil pues vive a la sombra de los Toyota Camry u Honda Accord. Sin embargo, Lexus no se rinde y sigue confiando en su valía.

Tanto es así, que cuando presentó a la actual generación lo hizo sobre la anterior. En efecto, la nueva versión del IS llegó al mundo en 2021 pero adaptando una gran puesta al día de la plataforma que daba vida al anterior. Con todo, mejoró muchos de los puntos débiles que la aquejaban y, además, en este tiempo ha ido puliendo fallitos que se han encontrado a posteriori. De hecho, ahora debuta una puesta al día para 2024 con sutiles novedades. Atentos.

La evolución del Lexus IS se centra en sutiles mejoras más que en cambios drásticos…

Como puedes ver en estas imágenes, la estética del renovado Lexus IS 2024 varía poco, o nada. El equipo de diseño ha optado por dar detalles de diseño propios a cada una de las versiones que forman la gama. Así el IS 300 recibe el acabado F Sport Design con llantas de aleación de 19 pulgadas de diseño exclusivo y un logo propio. A ello a de sumar asientos delanteros con calefacción y ventilación, pedales de aluminio y volante F Sport calefactado.

La versión IS 350 F Sport sube el listón y estrena el Blackout Pack. Esta versión es exclusiva y suma llantas de aleación forjadas acabadas en negro mate de 19 pulgadas, espejos retrovisores laterales en negro con molduras de cromo oscuras. También aporta estas molduras cromadas oscuras en las ventanas y en el habitáculo suma un pack memoria. Este es para configurar el asiento y la postura de conducción con los retrovisores y el volante.