Los 12 mejores vídeos del 2020 en Actualidad Motor

Cómo reparar un neumático pinchado con mechas

Nunca está de más saber cómo reparar un neumático de forma rápida. En este vídeo os mostramos cómo proceder para arreglar un pinchazo de la rueda mediante mechas. Hay que tener unos utensilios muy baratos y algo de fuerza, pero no es una operación complicada.

Los 15 mejores SUV de 2020

Tras analizar el segmento de moda, el de los SUV, hacíamos un listado con los que para nosotros son los mejores todo camino del año 2020. Además, escogíamos modelos de varios tamaños y precios, adaptándose a todo tipo de clientes.

Comprueba si tu batería tiene fugas

Nuestro compañero Diego López es quien se encarga principalmente de los tutoriales. En éste nos enseñaba rápidamente las comprobaciones a llevar a cabo para saber si nuestra batería tiene fugas de corriente. Sin duda, nos ayuda a ahorrarnos unos cuantos euros en el taller.

Prueba de un mito, el nuevo Volkswagen Golf

El Volkswagen Golf es un mito y no podía faltar en nuestra sección de pruebas del canal. Lo analizamos en una de las versiones mecánicas más demandadas, el 1.5 eTSI de 150 CV con cambio DSG y microhibridación a 48 voltios. Eso sí, no hay que negar que ya tiene poco de “coche del pueblo”; es bastante caro.

¿De verdad sabes comprobar las presiones de las ruedas?

Desgraciadamente, no siempre prestamos a los neumáticos toda la atención que se merecen. Sí, puede que tu coche lleve calzados unas ruedas de primera marca y un modelo muy eficaz, pero no te olvides de revisar periódicamente las presiones. Te enseñamos a hacerlo perfectamente y te desvelamos algún que otro truco.

¿Cómo cambiar la batería del coche?

Muchos propietarios siguen llevando sus coches al taller para sustituir la batería. Ojo, no es que nos parezca mal, pero si tu vehículo ya tiene unos años y quieres ahorrarte algunos euros de mano de obra, ¿por qué no hacerlo por ti mismo? En este vídeo te enseñamos cómo hacerlo bien paso a paso. ¡Cuidado con las conexiones y no pierdas las memorias!

Así se comprueba la batería y el alternador

Pero claro, si tu batería ha dicho basta, puede que sea problema de la propia batería o puede que no. Para asegurarte, lo mejor es seguir estos pasos y comprobar la procedencia del fallo. Puede que tu batería haya muerto por culpa de otro elemento, como el alternador.

¿Estás seguro de cómo se cambia una rueda?

Puede parecer algo muy sencillo pero, ¿cuántas veces has cambiado una rueda? Y es que es fácil encontrarse con alguien que no conoce los pasos para hacer un cambio de rueda seguro. Sí, la operación puede complicarse y un error puede causar daños muy peligrosos.

Prueba del Seat León FR 150 CV

Volvemos a las pruebas con el compacto español, el Seat León. Sin duda, una de las grandes novedades del año 2020. Lo probamos en acabado FR y con el motor microhíbrido de 48 voltios y 150 CV. ¿Es mucho mejor que el anterior? ¡Echa un vistazo!

Cómo limpiar el motor del coche sin producir daños

Para rematar con los tutoriales, os explicamos detenidamente el proceso para limpiar o petrolear el motor de tu coche. No, no es simplemente coger agua y dar por todas las zonas visibles. Hay que tomar muchas precauciones para no dañar los componentes eléctricos. Además, en este vídeo viene un experimento para salir de toda duda.

Prueba a fondo con el Mercedes GLA

El Mercedes GLA se renovaba también en 2020 presentando la segunda generación. Como era de esperar, no dejamos pasar la oportunidad y os dejamos un vídeo donde examinamos a fondo este SUV compacto premium en versión GLA 200, la variante de gasolina con 163 CV. ¡Dale al play!

Prueba del híbrido de referencia, el Toyota Yaris Hybrid

Y para cerrar el año nos subíamos al Toyota Yaris Hybrid, la referencia híbrida dentro de los coches utilitarios. Ahora es más eficiente, más rápido y está mucho mejor terminado que nunca. No podía faltar en nuestro ránking de mejores vídeos, ¿verdad? Su punto más destacable, como no podía ser de otra forma, es el consumo de gasolina.

