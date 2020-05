Los 15 mejores coches SUV de 2020

¿Pensando en comprar un coche nuevo? Seguro que te has planteado en mayor o menor medida un modelo todocamino. Y es que estos vehículos de carrocería elevada están llenando nuestras calles y carreteras. En este artículo repasamos cuáles son los 15 mejores coches SUV, encontrando modelos de varios tamaños y precios, aunque siempre utilizando la lógica y sin irnos a vehículos realmente lujosos.

La estética aventurera con carácter agresivo está cuajando muy bien en el mercado europeo. Tanto es así que, en España, prácticamente la mitad de los coches nuevos que se matriculan son SUV y crossover. Han robado casi todas las ventas de las berlinas y monovolúmenes. No se hable más. Bajo nuestro punto de vista, estos son los 15 mejores SUV del mercado.

Audi Q3 Sportback

Ordenamos por orden alfabético y nos vemos en la obligación de pararnos en el Audi Q3 Sportback. Es el modelo hermano del Audi Q3, aunque en el caso del Sportback apuesta por una silueta más deportiva que le sienta realmente y que, además, apenas reduce el espacio en las plazas traseras, manteniendo íntegro el volumen del maletero. La diferencia de precio con el Q3 “normal” es de alrededor de 2.500 euros -dependiendo de las versiones- pero el equipamiento es superior en el Sportback, viniendo bien dotado de serie.

Bajo mi punto de vista, merece la pena ese mayor desembolso a cambio de una estética bastante más juvenil y dinámica. Más aún si tenemos en cuenta que la penalización en las plazas traseras es muy leve y que el maletero mantiene los 530 litros de capacidad. Respecto a los motores, en este Audi hay versiones diésel y gasolina desde los 150 hasta los 230 CV, aunque existe un Audi RS Q3 Sportback de 400 CV. Su precio de partida es de 39.320 euros. Por último, decir que se integra en el segmento de los C-SUV coupé.

BMW X2

De premium a premium y tiro porque me toca. El BMW X2 es otro de los protagonistas de esta lista. Como en el caso del Audi anterior, el X2 de BMW es el hermano coupé del X1. Tiene un tamaño similar, aunque en este caso sí se aprecia una mayor pérdida de espacio para la cabeza en las plazas traseras. El maletero sí pierde algunos litros, 35 concretamente, pero los 470 litros que logra son suficientes para el equipaje habitual. La diferencia de precio respecto a un BMW X1 es de unos 1.500 euros.

A cambio nos llevamos una estética mucho más juvenil, apostando por un tarado y puesta a punto más dinámico. Sigue siendo un coche cómodo, pero se siente más firme y agradable de conducir cuando circulamos a un ritmo más ligero. El BMW X2 tiene un precio de partida de 34.200 euros. La gama de potencias va de los 116 a los 231 CV si no contamos al deportivo X2 M35i de 306 CV. También pertenece al segmento C-SUV Coupé, aunque es más pequeño que Q3 Sportback.

Citroën C5 Aircross

Cambiamos del segmento premium al generalista. Muchos clientes que buscan un SUV no demandan deportividad; sino comodidad, espacio y practicidad. Uno de los coches que mejor encajan entre esos requerimientos es el Citroën C5 Aircross. Sin duda, una gran alternativa. Un coche modesto, de precio aceptable y satisfactorio. Además, cuenta con un diseño interior y exterior diferente a la mayoría, con una línea que, por denominarlo de alguna forma, resulta “simpática”.

En marcha, donde más destaca es en confort. Cuenta con unas suspensiones blanditas y unos asientos que parecen creados específicamente para devorar kilómetros sin pasar factura a los ocupantes, algo a lo que Citroën nos tiene muy acostumbrados. También tiene un maletero generoso de 580 litros, aunque como su banqueta trasera es regulable, puede alcanzar los 720 litros. El espacio en las plazas traseras es muy bueno. Respecto a las potencias, existen versiones diésel y gasolina que van desde los 130 hasta los 180 CV. Acaba de llegar un híbrido enchufable con 225 CV. El precio de partida del Citroën C5 Aircross es de 21.650 euros y se integra en el segmento C-SUV.

Ford Puma

El Ford Puma acaba de aterrizar en el mercado como un SUV de carácter dinámico, situándose por tamaño entre el EcoSport y el Kuga. Mide 4,2 metros. Ese dinamismo no solo queda en su estética, ya que también presume de un comportamiento más deportivo que el de muchos de sus rivales. Eso sí, a costa de reducir notablemente sus aptitudes fuera del asfalto. Su precio de partida es de 17.440 euros -con descuentos-, por lo que no se puede considerar un SUV caro.

De momento, el nuevo SUV de Ford está disponible con en dos versiones de 125 CV y otra de 155 CV. Todas ellas de gasolina. Destaca que una de esas mecánicas de 125 CV tiene microhibridación, por lo que cuenta con la pegatina Eco de la DGT; al igual que la más potente. Se espera que poco a poco se amplíe la oferta de mecánicas, habiendo confirmado la llegada de un diésel de 120 CV. Este Ford Puma poco se parece al modelo de idéntico nombre de los años 90, pues pertenece al segmento B-SUV. El volumen del maletero es de 400 litros.

Hyundai Tucson

Volvemos al segmento C-SUV con el Hyundai Tucson. Este es uno de los mejores SUV del mercado, y así lo prueba su gran éxito en ventas. Tiene una buena habitabilidad, un comportamiento dinámico equilibrado, un diseño que gusta a la mayoría y altas dosis de sistemas de seguridad activa; ofreciendo un maletero de 488 litros, que no está nada mal. Además, tiene el respaldo de los 5 años de garantía sin límite de kilómetros. El lado negativo es que ya lleva varios años en el mercado y no tardará en tener un relevo generacional.

La gama de motorizaciones de este Hyundai va desde los 116 hasta los 185 CV, aunque en este caso es mejor apostar por mecánicas diésel ya que suelen ser bastante menos sedientos que los de gasolina. También hay motores microhíbridos a 48 voltios con etiqueta Eco y variantes 4×4. Su precio de partida, según el configurador de la marca es de 27.550 euros. Por cierto, recientemente se ha añadido un acabado N Line que aporta una estética muy deportiva.

Lexus UX

El primer coche híbrido que aparece en esta lista de los 15 mejores SUV es el Lexus UX, pero no será el único. El UX de Lexus es un modelo que aterrizó en el mercado durante el pasado 2019. Se caracteriza por un diseño exterior muy llamativo, unas dimensiones contenidas y, por supuesto, por su sistema propulsor híbrido no enchufable con cambio automático. Su punto fuerte es el diseño, mientras que el más débil es la capacidad del maletero, con solo 320 litros en las versiones de tracción delantera y de 283 en las variantes 4×4. Tampoco es que el espacio en las plazas traseras sea precisamente bueno.

El Lexus UX 250h, que es la única versión mecánica comercializada en España por el momento -más adelante llegará un UX 300e totalmente eléctrico con 204 CV-, desarrolla 184 CV. Sí, utiliza el mismo motor que el nuevo Toyota C-HR. Es un sistema híbrido que brilla por su suavidad de funcionamiento y baja sonoridad, especialmente en ciudad. Su precio de partida es de 33.900 euros, siendo un coche caro para el espacio que ofrece, pero tiene unos buenos acabados y, sin duda, una estética muy atractiva.

Mazda CX-30

El Mazda CX-30 es un coche muy a tener en cuenta si lo que buscas es diseño, calidad y un buen comportamiento dinámico. Tiene uno de los mejores tactos de conducción de todos los coches SUV del mercado, y eso puede convencer a muchos posibles clientes. Además, también es destacable la alta calidad que se respira en el interior, con materiales muy cuidados que no tienen nada que envidiar al trío premium alemán. Por tamaño se sitúa en el segmento C-SUV Coupé, entre el CX-3 y el CX-5 de Mazda.

Pese a que el acceso a las plazas traseras no es muy bueno, una vez dentro, hay espacio para que adultos de 1,80 se sientan a gusto, siendo la peor cota la de altura. El maletero tampoco está mal, aunque sí mejorable, cubicando 430 litros. Respecto a los motores, la gama se compone de un motor diésel de 116 CV, además de dos mecánicas diésel microhíbridas con 122 y 180 CV. Destaca el más potente, que recurre al interesante bloque 2.0 Skyactiv-X. El precio de partida del Mazda CX-30 es de 27.575 euros, contando de serie con un buen equipamiento.

MINI Countryman

La apuesta de MINI por el segmento SUV es liderada por el MINI Countryman. Mantiene el diseño atractivo y retro de la marca británica, la calidad interior que les caracteriza en los últimos años, un buen tacto de conducción y, además, ofrece un maletero aprovechable de 450 litros. Por tamaño entra en el segmento C-SUV, aunque no es de los más grandes. Su tarifa base es de 27.250 euros según el configurador.

Está disponible con motores de tres y cuatro cilindros, diésel y gasolina, cambios manuales y automáticos, tracción delantera y total, así como potencias que parten de los 102 CV. También cuenta con variantes deportivas, como las versiones S y John Cooper Works, dando 192 y 306 CV respectivamente. No nos olvidamos del MINI Countryman Cooper SE, la versión híbrida enchufable de tracción 4×4, 224 CV y pegatina Cero emisiones de la DGT; aunque su precio se eleva en este caso hasta los 40.900 euros.

Nissan Qashqai

Pese a que se acerca al final de su ciclo de vida comercial, el Nissan Qashqai sigue siendo el SUV más vendido de nuestro país. Este todocamino compacto de la marca Nissan sigue siendo un coche más que recomendable por su estética, que está envejeciendo muy bien, y por su precio tan competitivo. No es de los más grandes de la categoría, por lo que su maletero es algo justo, 430 litros de volumen de carga.

Una de las ventajas del Qashqai es que tiene muchos asistentes y ayudas a la conducción integradas en el llamado “Escudo de Protección Inteligente”. Por lo demás, está disponible con motores de gasolina de 140 y 160 CV, mientras que en diésel se puede adquirir con mecánicas de 115 y 150 CV. Existen variantes de tracción delantera y otras 4×4, habiendo cajas de cambios manuales y automáticas de doble embrague. El precio de partida del Nissan Qashqai es de 18.500 euros.

Peugeot 2008

Cambiamos de segmento para bajar nuevamente al B-SUV, el de los crossovers urbanos. Peugeot ha lanzado recientemente la segunda generación de uno de sus principales pilares de ventas, el Peugeot 2008. Ahora es mucho más agresivo y deportivo a nivel visual, con un diseño muy característico. También hay que tener en cuenta que ha crecido mucho, ofreciendo un habitáculo aún más amplio, con un maletero de 434 litros. Y hablando del interior, el nuevo 2008 trae una gran carga tecnológica, con mucha conectividad y entretenimiento.

Respecto a las mecánicas, el crossover de la firma gala se comercializa en versiones de gasolina con 100, 130 y 155 CV, mientras que la gama diésel ofrece una variante de 100 CV y otra de 130 CV. Es importante destacar que muy pronto llegará un 2008 eléctrico con unos 310 kilómetros de autonomía, cuya denominación será Peugeot e-2008. El precio de partida de este SUV es de 19.650 euros. No es barato, pero hay que tener en cuenta el mayor tamaño y la carga tecnológica que incorpora.

Renault Captur

Siguiendo en Francia y en el mismo segmento, nos encontramos con el Renault Captur. También acaba de debutar la segunda generación del B-SUV de Renault, mejorando notablemente respecto a su predecesor pese a que los cambios exteriores no son demasiado grandes. Es uno de los pilares fundamentales en la marca del rombo y, por ello, han tratado con tanto mimo el relevo generacional. Su precio de acceso es de 14.779 euros, descuentos incluidos.

Fabricado en la planta de Valladolid, el nuevo Renault Captur es más grande, más espacioso en su interior y tiene un maletero enorme que llega hasta los 536 litros (81 litros más que antes). Todo ha cambiado en el interior, adaptándose a los nuevos tiempos en materia de infoentretenimiento y conectividad, apareciendo mejores pantallas. Las mecánicas de gasolina son de 100, 130 y 155 CV, mientras que los diésel desarrollan 95 y 115 CV. A ellos se suma un híbrido enchufable E-Tech Plug-in con hasta 45 kilómetros de autonomía eléctrica.

Seat Tarraco

Ahora toca centrarnos en España y escalar al segmento D-SUV, donde se ubica el Seat Tarraco. No es un coche que comercialmente esté destacando, pero la verdad es que es una alternativa muy a tener en cuenta por aquellos que busquen un todocamino muy amplio. Tiene 7 plazas, un maletero grande con nada menos que 760 litros y, además, a precio competitivo. Y es que este Tarraco de Seat parte de los 30.280 euros.

Las motorizaciones son de 150 y 190 CV, tanto en diésel como en gasolina; pudiendo contar con cajas manuales y DSG de doble embrague. También hay variantes de tracción delantera y las más potentes son con tracción a las cuatro ruedas. De él, además de su generosa amplitud, podemos destacar un buen equipamiento de serie y una relación calidad precio más que buena. Por último, citar que ha sido el primer modelo de la firma de Martorell en estrenar el nuevo lenguaje de diseño, ahora trasladado al nuevo León.

Subaru Outback

Si hablamos de aventura en coche, tenemos que hablar de Subaru. La firma japonesa es una de las más prestigiosas en cuanto a modelos SUV se refiere, pues fue una de las primeras marcas en lanzar y explotar este tipo de carrocerías. Y no solo a nivel estético, ya que son coches todocamino de verdad; con un sistema de tracción integral AWD de lo mejorcito del mercado. Bajo mi punto de vista, el Subaru Outback es el mejor coche de la marca en la actualidad. Pertenece al segmento D-SUV.

Me gusta porque tiene prácticamente toda la amplitud y confort de un modelo monovolumen, con un maletero de 512 litros, pero también ofrece unas grandes cualidades fuera del asfalto. Destaca también por el elevado confort de marcha. No me olvido de su sistema de seguridad Eyesight, que es de serie con un gran número de asistentes. Probablemente la parte negativa sea su mecánica, un 2.5i bóxer que es muy fino y entrega 175 CV, pero con muy poco par a bajas vueltas. Está disponible también con GLP. Su precio es de 32.950 euros, con transmisión automática de serie.

Toyota RAV4

Otro éxito en ventas a nivel global es el Toyota RAV4. Poco tiene que ver con las primeras generaciones, pues ahora es un coche mucho más asfáltico y, además, bastante más grande. Tanto es así que por tamaño es un vehículo entre los segmentos C-SUV y D-SUV. El crossover japonés también destaca por ser un modelo híbrido (no enchufable), siendo este uno de los motivos principales de su éxito en Europa. También por su diseño tecnológico, por supuesto.

La actual generación del Toyota, la quinta, se presentaba a finales de 2018, 25 años después de la primera generación. En España solo se comercializa con motorización híbrida de 218 CV, habiendo disponibles varios acabados y versiones de tracción simple y tracción total. Es importante destacar el conjunto de ayudas a la conducción Toyota Safety Sense, con un buen número de asistentes. Por otro lado, tiene un buen habitáculo para cuatro adultos (cinco en casos puntuales), un maletero de 580 litros y un precio de partida de 33.650 euros, siendo 2.000 euros más caro en las versiones 4×4.

Volvo XC40

Y nos despedimos de esta lista de los 15 mejores coches SUV con un integrante del segmento SUV premium, el Volvo XC40. El más pequeño de la familia crossover de Volvo es rival de los BMW X1, Mercedes GLA y Audi Q3. Un buen modelo para presumir de imagen de marca y calidad en un formato crossover de tamaño contenido. Eso sí, hay que tener en cuenta que no es de los más especiosos en su habitáculo y tampoco en su maletero, con 460 litros. Parte de los 30.950 euros.

Su llegada al mercado tuvo lugar en 2018, año en el que le logró el premio Car of the Year. La gama de motores es amplia. Si hablamos de gasolina, tenemos versiones de 129 y 163 CV, además de las microhíbridas con 197 CV y 250 CV. En diésel solo hay una, que da 150 CV. Pero no son las únicas motorizaciones. Podemos optar a un híbrido enchufable con 262 CV, además de una autonomía eléctrica de 50 kilómetros. Pronto llegará un Volvo XC40 totalmente eléctrico con 408 CV y 660 Nm de par, pudiendo recorrer unos 400 kilómetros con una sola recarga.