Los coches que más se averían y los más fiables a nivel europeo (vídeo)

Dicen los estudios que uno de los aspectos que más tenemos en cuenta a la hora de adquirir un coche es su fiabilidad. Y no es para menos. Además de por el desembolso económico, a todos nos sienta francamente mal que el coche se rompa y nos deje tirados. En cualquier caso, mucho me temo que no siempre se recurre a estudios de fiabilidad para conocer qué coches son los que más se averían y cuáles otros son los más fiables.

En este caso tenemos a nuestra disposición una encuesta de fiabilidad y satisfacción de clientes con sus coches realizada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). La encuesta se ha hecho a más de 40.000 conductores europeos, de los cuales casi 8.000 eran españoles. Veamos cómo queda el ranking de las marcas más fiables y con más usuarios satisfechos.

Fiabilidad Satisfacción Fiabilidad Satisfacción Lexus 97 89 Porsche 96 94 Toyota 95 84 Daihatsu 95 83 Honda 94 86 Audi 94 85 Subaru 94 86 Suzuki 93 81 BMW 93 86 Mitsubishi 93 82 Infiniti 93 85 SsangYong 93 84 Kia 93 82 Mazda 92 85 Hyundai 92 82 Skoda 92 84 Jeep 92 83 MINI 92 84 Smart 91 80 Mercedes-Benz 91 85 Dacia 91 80 Volkswagen 91 82 Ford 91 81 DS 91 86 Jaguar 91 87 Volvo 90 86 Peugeot 90 80 Citroën 90 80 Nissan 90 81 Renault 90 80 Chevrolet 89 78 Seat 89 79 Fiat 89 77 Lancia 89 78 Opel 89 79 Alfa Romeo 88 83 Tesla 88 93 Land Rover 88 84

En la tabla superior tenemos dos columnas. La de la izquierda registra la fiabilidad de esa marca, es decir, las averías que ha tenido el coche del encuestado, así como la gravedad de las mismas. Lógicamente, no es lo mismo que se rompa un inyector o que se haya fundido una bombilla. Según la OCU, el 38,5 % de los encuestados consideran que la fiabilidad es el aspecto que más condiciona su compra, incluso por encima del precio.

De todos modos, me pregunto si estos clientes que tanto valoran la fiabilidad realmente consultan estudios similares a este de la OCU o si, por el contrario, se basan en la fama de las marcas o en los consejos y comentarios de “barra de bar”.

Por su parte, la columna de la derecha habla de la satisfacción de los clientes con su coche nuevo. Obviamente, que un coche no dé averías siempre ayuda a estar más satisfecho con la compra, pero como se puede observar, hay marcas que son buenas en fiabilidad y sin embargo no terminan de dejar satisfecho al cliente por otros motivos. Ojo, que también ocurre a la inversa. Hay alguna que otra marca que pese a no tener un gran índice de fiabilidad, sí satisface mucho al usuario.

Según informa la OCU, para elaborar este apartado de satisfacción preguntan a los clientes “su opinión sobre diversos aspectos del coche, como el diseño, las sensaciones al volante, el equipamiento o el rendimiento”.

Las marcas más y menos fiables

Fijándonos ya de lleno en la tabla, vemos que Lexus, Porsche y Toyota son las tres marcas con mayor fiabilidad de este estudio. Son seguidas de Daihatsu, Honda, Audi y Subaru, con una puntuación muy cercana. Hay que tener en cuenta que 2 o 3 puntos de diferencia cambian mucho la posición de una marca.

En cuanto a las marcas de coches menos fiables, aparecen Land Rover, Tesla y Alfa Romeo. Sin duda, son compañías que en los últimos años han dado bastante que hablar por sus averías… Por cierto, son seguidas de Opel, Lancia, Fiat y Seat.

Las marcas que más satisfacen y las que dejan peor sabor de boca

Porsche, Tesla y Lexus son las tres marcas automovilísticas que más satisfacen a sus nuevos propietarios. Resulta curioso lo de Tesla, que aun estando entre las menos fiables sí da una gran satisfacción a los clientes; pero esto lo veremos más adelante. Jaguar, Honda, Subaru, BMW, Volvo y DS también tienen un índice muy positivo.

En el lado opuesto, las marcas que dejan peor sabor de boca a los clientes son Fiat, Chevrolet, Opel y Seat, apareciendo también en la parte baja otros fabricantes con mucha tradición como Peugeot, Citroën y Renault.

Porsche, destacando en fiabilidad y satisfacción

La marca más “redonda” en ambos sentidos es Porsche. Destaca por ser la segunda en fiabilidad y la primera en satisfacción del cliente. Tradicionalmente Porsche siempre ha sido una marca muy bien valorada en ambos sentidos, y los datos del estudio indican que así sigue siendo. En cualquier caso, siempre pueden salir unidades problemáticas, pero parece ser que es una apuesta sobre seguro. Una lástima que no sea precisamente una compañía asequible.

Tesla, muy poca fiabilidad pero mucha satisfacción

Probablemente la firma automovilística que más llama la atención por sus resultados es Tesla. Cuenta con un índice de fiabilidad muy bajo. Son muchos los problemas que se han conocido en varios modelos de esta compañía pero, sin embargo, los clientes afirman estar muy satisfechos con sus coches. Hay que tener en cuenta que en prestaciones, eficiencia y tecnología son de los más punteros cuando hablamos de coches eléctricos.

Esto también puede ser motivado porque muchos clientes de Tesla son fanáticos de la marca. Ven con muy buenos ojos a la compañía por su política de marketing, por sus prestaciones o por la tecnología que rebosan. Es decir, aun sabiendo de su reducida fiabilidad, no les importa demasiado y son fieles a esa firma automovilística.

Seat, la más vendida en España pero ni fiable ni satisfactoria

También debemos citar el caso de Seat. Es la marca que más se comercializa en nuestro país, pero solo logra 89 puntos en fiabilidad y apenas 79 en satisfacción por parte del cliente. Esto puede significar que un cliente de Seat no vuelva a comprar un coche de la marca española cuando llegue el momento de sustituir su vehículo.

Los modelos que menos se averían

Aunque no tenemos un largo listado, el estudio publicado por la OCU dice que los modelos recientes que menos se averían son el Volvo XC40 (lanzado en 2017) entre los diésel, el Mazda CX-3 (lanzado en 2015) y el Toyota Auris (del 2013 al 2018) entre los de gasolina y el Kia Niro (desde el 2016) y el Lexus IS (desde el 2013), entre los híbridos.

Las averías más frecuentes y las marcas que más las sufren

Alrededor de un 16 % de las averías registradas en los coches son relacionadas con componentes eléctricos como baterías, fusibles, bombillas, cierres o elevalunas. Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Opel, Seat, Renault, Chevrolet y Citroën son las que más las sufren.

Llama la atención que el 9 % de los fallos se deben a elementos del sistema de frenos, como bombas, tuberías, discos, tambores o cables. Citroën, Fiat, Lancia, Opel y Volvo son las compañías que más tienen estos problemas.

La electrónica es el motivo de avería en un 7 %, siendo las marcas más propensas según las estadísticas Alfa, Chevrolet, Opel y Seat.

Por su parte, el sistema de alimentación de combustible, con elementos como inyectores o bombas de combustible representan el 6 % de las averías. Las firmas automovilísticas que más pecan en este sentido son Alfa, Lancia, Fiat, Opel, Seat, Chevrolet, Land Rover y Ford.

En cuanto a los fallos de motor, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Tesla, Opel, Seat y Renault son las que dan más quebraderos de cabeza a sus propietarios. Representan alrededor del 5 % de las averías.

Por último, también un 5 % de los fallos en los coches encuestados están relacionados con los sistemas de dirección y amortiguación, que también contribuyen a problemas en los neumáticos. Alfa Romeo es la marca que más fallos tiene en este apartado.

¿Qué tenemos en cuenta a la hora de elegir un coche nuevo?

Según los datos recogidos en este estudio la fiabilidad tiene mucho peso a la hora de decantarse por un coche u otro, concretamente el 39 %. En segundo lugar aparece el tamaño y la capacidad según las necesidades de cada usuario, con un 22 %. Llama la atención que el precio y el diseño solo representen el 8 % según los datos. El consumo tiene un peso de un 7 %, mientras que la marca (la marquitis) solo se valora en un 5 %. Por último, el impacto ambiental solo el 3 %.

Resulta curioso que en un momento en el que las instituciones, los gobiernos y los propios fabricantes apuestan tanto por la ecología, los coches eléctricos y la movilidad sostenible, para los clientes esto solo tenga un valor del 3 % del conjunto.

Fuente – OCU