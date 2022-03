Los precios oficiales del nuevo Mazda CX-60 ven la luz ¿Es caro o barato?

El Mazda CX-60 PHEV es uno de los SUV´s que darán la campanada este año 2022. Con este producto la casa de Hiroshima se deja de intenciones y da el salto al segmento premium, posicionándose a la altura de firmas como Audi, BMW, Lexus o Mercedes-Benz. Y para ello no se conforma con presentar un vehículo de diseño atractivo, sino que lo hace además con un nivel tecnológico que para sí quisieran, todavía, algunas firmas de corte generalista.

Tanta confianza tienen en el nuevo CX-60 que varias divisiones de Mazda ya están anunciando sus precios oficiales. España es una de las que no ha querido esperar, pues confían en nuestro mercado. Por tanto, si te gusta lo que ves, quizá te lleves una alegría cuando sepas la tarifa de partida. Eso sí, te avisamos que barato no es pero en cambio no se va por los cerros de Úbeda como muchos de sus rivales. Atento, porque quizá te hace comprarte uno…

El precio anunciado del nuevo Mazda CX-60 no incluye rebajas ni financiación…

En el momento del lanzamiento, el Mazda CX-60 estará disponible en cuatro niveles de acabado. Tiene por nombre (de menos a más dotación): Prime-Line, Exclusive-Line, Homura y Takumi. Desde la versión Prime-Line no faltan la conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, navegador o climatización bizona. También suma aviso de ángulo muerto, sensores de aparcamiento traseros o sistema de asistencia a la frenada en ciudad.

El nivel Exclusive-Line incluye de serie cámara de visión trasera o luces de carretera automáticas. También volante y asientos delanteros calefactados. Además, suma otros como el sistema de acceso inteligente sin llave o los sensores de aparcamiento delanteros. Por su parte la terminación Homura aporta un toque deportivo. Para ello incorpora asientos de cuero negro, iluminación interior ambiental y detalles exclusivos para su carrocería.

En última instancia está la versión Takumi, la más exclusiva y lujosa de todas. Según indican en Mazda, incluye en la dotación de serie materiales como el cuero napa blanco, texturas únicas y detalles cromados para la carrocería. Para esta versión y la Homura la marca reserva una serie de paquetes opcionales que se dividen en tres: confort, seguridad y funcionalidad. La dotación que incluye es desconocida, pero es cuestión de tiempo que sea oficial…

Tabla resumen de precios y acabados…

Aunque aún faltan por conocer muchos detalles del nuevo Mazda CX-60 no podemos negar que pinta bien. La marca quiere que se venda bien y por ello ha ajustado sus precios. Quizá cuando veas la tabla adjunta te lleves las manos a la cabeza, pero antes de ello piensa. Son sin descuentos ni posibles bonificaciones y, además, llegará hasta arriba de equipamiento. Si te pones a comparar con sus rivales, todos salen perdiendo por bastantes miles de euros.

Quizá no tenga el encanto de llevar una estrella o cuatro aros en el frontal, pero seguro que en exclusividad les gana.

Motor Tracción CambioAcabado Precio Motor Tracción Cambio Acabado Precio 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV Total i-Activ AWD Automático 8 velocidades Prime-Line 50.268 € 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV Total i-Activ AWD Automático 8 velocidades Exclusive-Line 51.818 € 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV Total i-Activ AWD Automático 8 velocidades Homura 54.168 € 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 CV Total i-Activ AWD Automático 8 velocidades Takumi 55.718 €

Fuente – Mazda