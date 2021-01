Los premios Car of the Year (COTY) 2021 publican la lista de finalistas

Cada vez falta menos para que conozcamos al ganador del premio Car of the Year (COTY) 2021. Este año será clave para el sector del automóvil pues los fabricantes tendrán que enfrentar grandes retos. Uno de ellos, el más conocido, es la movilidad eléctrica pero no debemos olvidar la grave crisis por la que está atravesando. Con todo, no podemos perder la esperanza pues este galardón insufla una fuerte dosis de vitalidad a la firma ganadora.

A finales del pasado mes de diciembre, aún en el año 2020, os presentamos la lista final de candidatos. En ella, el jurado del COTY había seleccionado a los 29 integrantes que pasaban a la última fase. Pues bien, del elevado número que la formaban cada vez quedan menos. Para ser más exactos son siete y, contra todo pronóstico, se han caído dos de los modelos que parecían ganadores. Aquí te la dejamos, y comentamos. ¿Estará tu apuesta?







El premio Car of the Year (COTY) 2021 ha perdido a dos de sus favoritos

En efecto, los nuevos Hyundai Tucson y Peugeot 2008 han desaparecido. Todo apuntaba a que seguirían una ronda más y que podrían acariciar el triunfo. Las razones para ello son muchas y variadas, aunque hay una principal: su evolución (la de ambos) ha sido tan importante que sus predecesores se han quedado a años luz. Con todo, entre las marcas que han dicho adiós a la pugna están Audi, BMW, Dacia, Ford o Mercedes-Benz.

Si echamos un vistazo a los siete finalistas, veremos que hay modelos para todos los gustos. No en vano, debemos resaltar varios hechos importantes. El primero a destacar es que Cupra, la nueva enseña del Grupo Volkswagen, se estrena con el Formentor. Las quinielas no la dan como ganadora pero cuidado, que de alzarse con el premio supondría un gran espaldarazo para su imagen y acciones publicitarias y de comunicación.

Tampoco podemos pasar el hecho de que tres modelos son eléctricos o cuentan con una versión a pilas. Y aquí también debemos pararnos, porque los ID.3 y nuevo Fiat 500 tienen muchas papeletas para ganar. De hecho, si el utilitario italiano fuera el señalado por la fortuna repetiría el hito de la versión lanzada en el año 2007. El último hecho a destacar tiene que ver con que los SUV´s parecen ir perdiendo peso en favor de otros segmentos.

Entre los siete finalistas al premio Car of the Year (COTY) 2021 están los siguientes afortunados…

Citroën C4 Cupra Formentor Fiat New 500 Land Rover Defender Škoda Octavia Toyota Yaris Volkswagen ID.3

El próximo paso será anunciar al vencedor. Tal hecho tendrá lugar el día 1 de marzo en un evento online.

Fuente – Car of the Year (COTY)