Los rumores ya dan muchos datos técnicos del Peugeot 308 eléctrico

La tercera generación del Peugeot 308 ya ha sido presentada; de hecho estuvimos conduciéndolo hace sólo unas semanas. El compacto francés acaba de iniciar sus ventas y podemos escoger tanto mecánicas diésel, como de gasolina, además de híbridas enchufables o PHEV. También llegará una versión eléctrica, el Peugeot e-308, del que oficialmente sólo sabemos que iniciará sus ventas en 2023.

Peugeot no ha querido por el momento dar ningún detalle técnico sobre este próximo e-308. No hay informaciones oficiales sobre el rendimiento mecánico, la capacidad de la batería o su autonomía homologada y consumos. Sin embargo, los rumores ya están corriendo por la red.

Peugeot e-308, tanto compacto como familiar

El medio británico Autocar ha publicado algunos detalles respecto a este Peugeot e-308 muy interesantes, aunque lógicamente no han sido confirmados por la propia marca automovilística. En primer lugar, comentan que las versiones eléctricas estarán disponibles tanto en la carrocería compacta de 5 puertas como en la familiar SW.

Por otro lado, aseguran que el motor eléctrico irá en la parte delantera y la batería en la zona media y trasera, cosa que no era complicada de intuir. Pero ojo, que hay más detalles interesantes, aunque no debemos olvidar que es un rumor y no hay datos oficiales de Peugeot.

Batería de tamaño medio, pero con mucha autonomía

Dicen nuestros compañeros británicos que sólo habrá una opción mecánica, recurriendo a una batería con 50 kWh de capacidad útil con capacidad de recarga de 100 kW. Se encargará de suministrar energía al propulsor eléctrico, que rendirá 156 CV y 270 Nm de par.

La diferencia con el Peugeot 208 eléctrico no es grande ni en tamaño de la batería ni en rendimiento del motor (el e-208 desarrolla 136 CV).

Sin embargo, parece ser que utilizará componentes y soluciones bastante más eficientes, con consumos de 12,4 kWh/100 km según la fuente de Autocar. Esto le permitiría obtener autonomías próximas a los 400 kilómetros.

Habrá que esperar a que Peugeot comunique los datos oficiales de rendimiento y todas las características de su próximo Peugeot e-308, que como ya hemos dicho no iniciará sus comercializaciones hasta el próximo 2023, probablemente en la segunda mitad del año.