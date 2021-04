Lotus anuncia cuatro nuevas plataformas y varios modelos «lifestyle»

Gracias al músculo financiero de Geely la historia de Lotus ha cambiado radicalmente. Si no hubiera sido por ellos hoy día no existirían, sobre todo porque su gama es muy veterana y las ventas no son las que debieran. Ahora, están dando los primeros pasos para dejar atrás ese ostracismo. Para ello, se han sumado al paradigma que ha cambiado al sector del automóvil: la movilidad eléctrica. El primer ejemplo es el Evija, pero no será el único…

Desarrollar la técnica del Lotus Evija ha sido una proeza. No en vano, el departamento de ingeniería de la marca cuenta con una dilatada trayectoria. No en vano, aún deben afrontar nuevos retos, sobre todo porque han de crear una gama de modelos que les permita crecer en ventas y, sobre todo, en rentabilidad. El camino que seguirán lo hemos conocido hace nada y, si todo va según lo previsto, es prometedor, aunque igual sus fieles se enfadan, mucho.

Lotus apostará por modelos de nicho y nuevos SUV´s que le aporten volumen

Según han anunciado los responsables de Lotus, su departamento de ingeniería está trabajando en el diseño de hasta cuatro nuevas plataformas. Entre ellas, hay una que la marca define como «Premium Architecture» y está siendo puesta a punto entre los equipos de China, Suecia y Alemania. Todas estas posibilidades y combinaciones deberían servir para crear una gama de modelos amplia con presencia en todos, o casi todos, los segmentos del mercado.

Y aquí es donde estaría el gran escollo para los más fanáticos de la firma inglesa. Sí, porque su futuro depende, sí o sí, de que sus modelos se vendan y sean rentables. Por tanto, no queda más remedio que sumarse a las tendencias del mercado y ofrecer uno, dos, tres o cuatro SUV´s. Este tipo de vehículos son todo lo contrario a los valores que la marca ha enarbolado durante su existencia, pero en cambio son los que dan dinero, mucho dinero…

Otra de las plataformas que destacará es la denominada «E-Sports». Como podéis imaginar, está pensada para dar vida a los futuros deportivos eléctricos de la firma de Hethel. No obstante, esta base también la podríamos ver en otras marcas y modelos rivales. La razón es que, una vez Lotus Engineering finalice el desarrollo y puesta a punto, la vendan para así recuperar la inversión en I+D+i que han necesitado para su creación.

Por ahora no hay muchos más detalles sobre los planes de Lotus. Sabemos que el Emira está en la rampa de salida y, si todo va según lo previsto, será el encargado de estrenar la plataforma Premium Architecture que antes hemos mencionado. Con él darán merecido relevo a los Elise, Exige y Evora manteniendo su esencia. Habrá que ver si lo hace sólo con motorizaciones endotérmicas o si por el contrario contará con algún tipo de electrificación.

Fuente – Lotus