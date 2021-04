Lotus Emira: El nuevo deportivo de Hethel se deja ver en estos teasers

A Lotus le tocó la lotería cuando Geely decidió hacerse con la totalidad de su capital social. Si no hubiera sido por ellos hoy día no existirían, sobre todo porque sus cuentas estaban en una situación muy delicada. La transformación que están viviendo no ha sido instantánea, pues llevan varios años trabajando en esta dirección. No en vano, el Evija ha supuesto un punto de inflexión en su historia. Sobre todo porque es cien por cien eléctrico y muy potente.

Con todo, la existencia de la casa de Hethel no puede sustentarse sobre un único modelo, y menos de nicho. Para dar continuidad a la estirpe ya están trabajando en una serie de modelos, más vendibles. Los SUV´s están en la cola de espera pero antes de llegar conoceremos otras propuestas. Una de las primeras ya tiene nombre y apellidos: Lotus Emira y, si todo va según lo previsto, mantendrá la esencia de la casa. Te contamos algunos de sus secretos…







El Lotus Emira debutará oficialmente en sociedad el día 6 de julio

Para anunciar el debut del Lotus Emira la marca ha publicado un puñado de teasers. En estas imágenes el negro toma todo el protagonismo. Sin embargo, podemos ver algunas de las líneas que darán forma al diseño de este nuevo deportivo. Sobre todo en el frontal, que deja al descubierto los faros Full LED y el volumen del paso de rueda delantero. La zaga es muy deportiva, con una cadera muy marcada y una salida de aire sobre el pilar «C».

Si juntamos esta amalgama de retales podemos ver que la inspiración de los diseñadores ha bebido del Evija. Para comprobar si estamos, o no, en lo cierto, habrá que esperar hasta el próximo día 6 de julio. Entonces llegará el momento para quitar la cubierta y conocer en profundidad todos sus detalles. No en vano, hay un detalle que a buen seguro te alegrará el alma. Según hemos podido saber el Lotos Emira tendrá bajo su capó un motor térmico.

Por ahora se desconoce si seguirá usando el bloque gasolina V6 de origen Toyota o si apostará por otra solución. No sería extraño que Geely cambie de proveedor, sobre todo porque tiene a Volvo en su portfolio de firmas. Tampoco si, aún manteniendo esta tradición apostarán por la hibridación, aunque sea suave. Lo que sí han explicado es el significado de su nombre. Emira deriva de (E-meer-a) que significaría algo así como «líder» o «comandante».

Lo que está claro es que el Lotus Emira será el relevo de los Elise y Exige, por lo que con muy poco seguro que lo hace mejor que ellos. Eso sí, las sensaciones y conducción tan dinámica y pura que desprenden uno y otro modelo serán difícilmente igualables. ¿O sí…?

Fuente – Lotus