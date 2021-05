Lotus estaría dispuesta a vender la plataforma del Elise a otros fabricantes

Lotus es uno de los fabricantes de deportivos más exclusivos del mundo. Desde que el gran Anthony Colin Bruce Chapman la fundara en el año 1952 su historia ha contemplado pasajes gloriosos y otros más oscuros. Hoy día está saliendo de un bache profundo, pero gracias al dinero de su nueva matriz, Geely, volverá a brillar como antaño. De hecho, está preparando una serie de nuevos modelos que, girando en torno a la electricidad, darán de qué hablar.

El caso es que, mientras llegan y no, la actividad industrial de Lotus no puede parar y sus responsables están buscando la forma de seguir haciendo dinero. Una de ellas acaba de salir a la luz y, no os asustéis, pasa por vender su tecnología a otras marcas. Ya lo hizo en el año 1973 cuando vendió a Caterham la plataforma que daba vida a su primer modelo, el Seven. Ahora, podría seguir este camino y hacer que la vida del Elise no se apague del todo.

Lotus cesará la producción del Elise tras 25 años en activo

Habéis leído bien, sí, y es que parece que Lotus estaría dispuesta a vender a un tercer fabricante la base que emplea el Elise. Según parece, el director gerente del fabricante de automóviles inglés, Matt Windle, habría ofrecido unas palabras muy valiosas al respecto. En ellas, Automotive News, recoge la posibilidad de que se pueda vender la tecnología que emplea si llega el socio adecuado en el momento adecuado.

Una vez dichas estas palabras, la máquina de la rumorología se ha puesto manos a la obra. Como hemos explicado antes, Caterham compró a la casa de Hethel la patente del Seven y desde entonces, con un nombre nuevo, lo sigue vendiendo. Pues bien, ahora apuntan a que podrían volver a establecer un negocio similar, pues la nueva matriz de Caterham (VT Holdings) querría fabricar un nuevo modelo con el máximo ahorro de costes.

Por el momento Windle no ha confirmado si hay una nueva marca interesada por los huesos del Elise. Tampoco niega que exista tal posibilidad, aunque los responsables de la marca inglesa también están centrados en otros proyectos. Uno de los más aplaudidos tiene que ver con el renacimiento del carrocero Radford. Hace unos días os contamos sus planes y colaboración con Lotus, pero hasta más adelante no habrá nuevos detalles.

Paciencia, porque igual que Tesla aprovechó la base del Elise para dar vida a su Roadster, otra firma podría hacer lo mismo con un producto similar. Así es que su leyenda podría seguir viva muchos años.

Fuente – Automotive News