Lotus EV Sports Car: La revolución eléctrica da un paso más en Hethel…

Lotus está que «lo peta». La casa inglesa lleva un par de años que no para de trabajar y lo mejor de todo, rescatar el tiempo que perdió por la falta de liderazgo de su anterior matriz. Las cosas como son, Proton tenía muchos planes para los chicos de Hethel pero dinero, lo que se dice dinero, más bien poco. Sin embargo eso no está pasando con su nueva matriz Geely. Sí, porque los chinos además de tener dinero a mansalva, también tienen muy buenas ideas…

Una de ellas, además de ser el futuro del sector, pasa por la electrificación total de su gama. No en vano, no es el primer Lotus que conocemos que se mueve gracias a la electricidad pues el Evija inauguró esta nueva era. Además, el desarrollo de su nueva plataforma modular, conocida como LEVA, para vehículos a pilas está en marcha. Con todo, no quieren que nos olvidemos de ellos y publicando un teaser del Lotus EV Sports Car lo hacen muy bien.

El nuevo Lotus EV Sports Car se basará en la plataforma LEVA de batalla corta…

Como puedes ver en el teaser, el diseño del futuro Lotus EV Sports Car aún está en el aire. No se trata más que de un puñado de líneas que buscan dar forma a la vista lateral de un deportivo de altos vuelos. Como detalle a no pasar por alto está lo que parece el diseño de la bandera inglesa que han ubicado en el pilar «C». En todo caso, la casa de Hethel ha utilizado la publicación de este teaser para dar otros datos que sí hace referencia a la marca…

Se trata, ni más ni menos, que del acuerdo de colaboración que Lotus ha firmado con Britishvolt. Quizá su nombre no te suene de nada, pero debemos reconocer que es uno de los mejores expertos que hay en el desarrollo de celdas de batería. Y como podrás imaginar, esta asociación tiene como objetivo el desarrollo de acumuladores y baterías que, con una mayor capacidad, pesen poco. Pero lo mejor de todo es que serán para deportivos…

Sí, como el Lotus EV Sports Car que podemos ver en el teaser. Y hasta aquí podemos leer en cuanto a información oficial proporcionada por la marca. En cambio, los rumores ya dan pistas sobre qué es lo que debemos esperar de la llegada de un modelo de este tipo. Según parece, basándose en el Evija, se situará por debajo de él pues solo tendrá espacio para dos pasajeros. De hecho, dicen que por su línea podría ser el relevo del Espirit y, hasta, Europa.

Con todo, es más que probable que sea el sucesor espiritual del Elise. Con todo, aún habrá que esperar un poco para conocer sus detalles. Si todo va según lo previsto debería debutar en algún punto de 2026, por lo que es mejor que no pierdas la calma…

