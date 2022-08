Lucid Air: La versión especial Stealth Look le da un toque exclusivo

Lucid Motors es uno de esos pequeños fabricantes de coches eléctricos que ha dado la campanada a la primera. Su primer modelo es un tiro en la línea de flotación del Tesla Model S y, si nada lo impide, también será la «china en el zapato» del Mercedes-Benz EQS. Con todo, para evitar que los clientes se olviden de ellos han decidido ir un paso más allá. Seguir la misma estrategia que las firmas premium más añejas: crear una versión especial…

De esta forma el Lucid Air estrenará muy pronto la que será su primera edición exclusiva. Se llamará de la siguiente forma «Stealth Look» y como hacen las firmas premium de más alta alcurnia, debutará en uno de los más grandes y opulentos escenarios: la Monterey Car Week. Y para adelantarnos a su presentación la marca ha tirado de material gráfico publicitario liberando estas imágenes. Toma nota, porque ahora es más elegante y exclusivo…

El Lucid Air Stealth Look debutará el próximo día 17 de agosto en la Monterey Car Week…

Como puedes ver en este par de imágenes, el Lucid Air Stealth Look se ve más elegante y sobrio. En este caso el equipo creativo ha actualizado hasta 35 componentes de su carrocería para que tengan un «acabado pulido sigiloso oscuro». Así es como lo define la marca, pero es más fácil entenderlo si nos fijamos en elementos como las coquillas de los retrovisores, el marco de las ventanillas, el borde exterior de las ópticas o las llantas de aleación negras…

Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Este paquete no está disponible únicamente en el tono negro. La paleta de colores del Lucid Air también ofrece esta opción con los Infinite Black, Cosmos Silver, Stellar White, Zenith Red y Quantum Grey. Además, no se limitará a un único acabado de la gama. Según explica la marca en su nota de prensa, será opcional para las variantes Touring, Grand Touring y Grand Touring Performance.

Donde no habrá cambios, al menos no han sido anunciados como tal, es en el habitáculo. El tren motriz eléctrico tampoco parece que vaya a recibir actualización alguna, aunque tampoco la necesita para erigirse como uno de los vehículos eléctricos más avanzados del actual panorama. Con todo, si te ha gustado este Lucid Air Stealth Look la marca abrirá el libro de pedidos mañana a través del configurador web de su página oficial…

Además, si quieres una unidad aún más exclusiva puedes optar por participar en el Lucid Studio Live. A través de él la marca americana da a los clientes voz y voto para que creen la unidad de sus sueños. En todo caso, el debut oficial tendrá lugar el próximo día 17 de agosto en la Monterey Car Week. Seguro que más de un cliente se apunta y encarga el suyo ¿No…? Esa es la intención… de la marca…

Fuente – Lucid Motors