Mahindra acudirá al Nueva Delhi Auto Expo con importantes novedades

Mahindra es uno de los principales constructores de la India. Junto a Tata Motors, copa gran parte del mercado, aunque no ha logrado superar a Suzuki-Maruti. Por ello, cada vez que tiene la oportunidad aprovecha para deslumbrar a su público, presentando novedades de calado que les ayude a mejorar su situación. Pronto, tendrá lugar una de las citas del año en el país, el Nueva Delhi Auto Expo y allí estarán con sus mejores galas.

Uno de los últimos lanzamientos de la firma ha sido el XUV300, la versión remarcada del SsangYong Tivoli. Ahora, quieren ir un paso más allá y por ello están dispuestos a dar el do de pecho con una gran batería de novedades. Así, su stand estará formado por hasta 18 modelos que arroparán un concept y tres vehículos cien por cien eléctricos que estarán listos para pasar a la línea de producción.

