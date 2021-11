Mahindra Roxor: Su vuelta a EEUU llega con novedades, pero cuidado…

El Mahindra Roxor es uno de los pocos todo terreno puros que queda en el mercado. Tan «virginal» es su esencia, que la firma hindú solo lo puede comercializar en un puñado de países a lo largo y ancho del mundo. Los elegidos son aquellos donde las normas anti contaminación no ponen trabas a la vetusta gama mecánica que le da vida. Pero aún así, hay otra serie de elementos que lo convierten en una herramienta de trabajo muy válida.

Es duro, fiable y tiene un precio tan bajo que, sin pestañear, deja en la cuneta a sus rivales. Claro está, si buscas un mínimo de calidad o tecnología no es tu coche. Todos estos pros y contras son consecuencia de su pasado pues no es más que es una «reinterpretación» del mítico Jeep Willys CJ. Pues bien, tras dejar EEUU por incumplir la ley de propiedad intelectual e industrial, regresa para seguir su senda vital. Te presentamos todos sus cambios.

El Mahindra Roxor modifica ligeramente su fisonomía, pero su esencia se mantiene intacta…

El anuncio del regreso del Mahindra Roxor a Estados Unidos tuvo lugar hace ya unos meses. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la firma ha destapado cómo ha quedado su diseño. Y tras echar un vistazo a las imágenes que han publicado, podemos decir que sigue pareciéndose a un Jeep Willys CJ. Claro está, el elemento que no gustaba a los responsables de la mítica firma yanqui ya no está, haciendo que la distancia sea mayor y más notable.

Nos referimos, como no puede ser de otra forma, a la parrilla con las siete barras verticales que lucía el CJ y que todavía está presente en los últimos lanzamientos de la marca. El diseño del capó y los pasos de rueda también cambian ligeramente, aunque menos de lo que puede parecer. Respecto al habitáculo poco podemos decir, pues las fotos que han publicado en la web de Mahindra Estados Unidos todavía no lo dejan ver en todos los detalles.

Artículo relacionado: El Mahindra Roxor vuelve a Estados Unidos y el Grupo FCA está que trina

La gama mecánica tampoco sufre cambios notables. Gira en torno a un bloque diésel de 2.5 litros de cilindrada unido a una caja de cambios manual de cinco velocidades y una caja de transferencia de dos velocidades. Está disponible en dos versiones: base y para todo clima, aunque la potencia se nos antoja discreta. Se queda en 46 kW (62,56 CV) pero con 105 Nm de par máximo que llega al suelo a través de las cuatro ruedas gracias a la tracción total.

Como podrás entender, sus prestaciones son ridículas. De hecho, firma una velocidad máxima que se queda en 88 kilómetros por hora, bajando a 24 kilómetros por hora cuando remolque hasta 1.583 kilos. Con todo, su debut comercial en EEUU tendrá lugar en las próximas semanas, pues la producción ya está en marcha. Su precio de entrada arranca en los 18.900 dólares, pero habrá que ver qué opina Stellantis de este cambio… ¿Os gusta…?

Fuente – Mahindra