Mahindra XUV700: La firma hindú presenta su nuevo todo camino familiar

A Mahindra le está costando trabajo, pero poco a poco está actualizando su portfolio. Hace un puñado de horas nos enteramos que actualizaban su imagen corporativa, aunque con algo de truco, ya que por el momento se limita a la gama SUV. Entre las novedades que traía la firma, además del logo, también contábamos un modelo inédito. Se trata del Mahindra XUV700, el que podríamos considerar como su buque insignia por lujo y nivel tecnológico.

Para dar a conocer al nuevo Mahindra XUV700 la firma hindú ha abierto un portal web. En él podemos ver algunas imágenes que muestran cómo les ha quedado su diseño. Además, también dejan al descubierto apartados tan importantes como las motorizaciones o las posibilidades de equipamiento. Y, siendo sinceros, debemos decir que parece estar a gran nivel aunque como suele ocurrir, parece que su inspiración viene de otras firmas ¿No…?

El Mahindra XUV700 se posiciona, en la gama, como el SUV más versátil y tecnológico de todos…

Lo primero que llama la atención del Mahindra XUV700 es su frontal. Si no fuera porque la parrilla y el nuevo logo lo disimulan, podríamos decir que estamos ante un hermano de los Renault Arkana o Koleos. Más que nada, porque las ópticas, con la luz diurna LED en forma de bumerang es casi una copia. El resto de elementos de su diseño están más cerca del XUV500 que de otras marcas, aunque esa línea de cintura también chirría.

El diseño de la zaga o del interior todavía no es oficial «al cien por cien». En esta web no hay fotos, aunque no debería distar mucho de lo que conocemos en otros productos de la firma. Donde nos hemos llevado una grata sorpresa es en el habitáculo, aunque también hay «parecidos» con modelos de otras firmas. El XUV700 tiene un sistema infotainment o cuadro de instrumentos que cobran vida a través de dos grandes displays.

Otra de las grandes sorpresas que trae el Mahindra XUV700 está relacionada con la seguridad. Según hemos podido ver, contará con ayudas activas a la conducción como control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, asistencia inteligente a la conducción o control de fatiga del conductor. Todo ello, complementado por el ESP y hasta 8 airbags…

Para terminar, hablaremos de las mecánicas. En la web figuran dos mecánicas, una gasolina y otra diésel pertenecientes a las familias mHAWK y mSTALLION. El gasolina es un 2.0 TGDi de 147 kW (200 CV) y 380 Nm de par. El diésel corre a cargo de un bloque 2.2 CRDI con 114 kW y 136 kW (155 CV y 185 CV) de potencia y un par de 360 Nm y 420 Nm respectivamente. En ambos casos, la transmisión puede ser manual o automática de 6 relaciones.

Y hasta aquí podemos leer. Habrá que esperar a su lanzamiento oficial para tener todos los datos. Con todo, lo que hemos podido ver nos ha gustado, pero no sabemos si llegará a Europa. Igual sí, quien sabe…

Fuente – Mahindra