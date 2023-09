Mazda 2: Una nueva generación ya estaría en desarrollo…

Muchos no la ven así pero a Mazda se la podría considerar como «la BMW nipona». Quizá esta comparación te sea un poco exagerada pero si examinas a fondo su gama el planteamiento que tiene es muy similar. Todos y cada uno de sus modelos tienen una elevada calidad de fabricación con materiales y ajustes a la altura de rivales premium y no es lo único. Su técnica ofrece un nivel de fiabilidad muy alto y su dinámica de conducción es realmente buena…

Además Mazda es una luchadora nata. Cierto es que tiene acuerdos de colaboración técnicos con Toyota pero en sí es un «ave que vuela libre» en un sector del automóvil cada vez más complejo y atomizado. Todo ello tiene mérito y más aún cuando plantea el desarrollo de nuevos modelos como el sustituto del actual Mazda 2. Este urbano es el modelo de acceso a su gama y el más veterano pero podría contar con una nueva generación muy pronto. Toma nota.

Si echas la vista atrás has de recordar que el actual Mazda 2 lleva a la venta desde el año 2014. Hasta aquí no hay nada nuevo pero si revisas el segmento de los urbanos muchos de sus rivales ya se han actualizado. De hecho los responsables de la casa de Hiroshima han actualizado a su benjamín en varias ocasiones para que siga fresco y joven. Y no solo eso, ahora cuenta con la ayuda del 2 Hybrid que no es más que un clon de Toyota Yaris Hybrid actual…

Pues bien, el próximo año 2024 cumplirá una década en el mercado y, aunque es mucho tiempo, su técnica está en plena forma. Hoy día, si acudes a la web de la marca (aquí), verás que está a la venta con un motor de gasolina 1.5 E-SKYACTIV G M HYBRID de 66 kW (90 CV) de potencia. Se trata de un bloque Mild Hybrid unido a una transmisión manual de 6 relaciones que envía la potencia al suelo a través de las ruedas del eje delantero.