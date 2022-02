Mazda CX-60: Ya hay fecha para conocer al nuevo SUV de la firma nipona

La meteórica carrera de los SUV´s ha obligado a las marcas a cambiar sus planteamientos. Todas quieren tener uno o varios modelos de este tipo en su cartera y además, si pueden, inventarse un sub-segmento. Pero esto no es lo más «gordo», sino que hay fabricantes que han dado la vuelta a sus gamas tras el éxito de sus todo caminos. Y hay una que lo ha hecho muy bien, pues ha pasado de vivir de la venta de compactos y berlinas ha «dejarlos tirados».

No es que Mazda ya no quiera seguir con productos de este tipo en su catálogo. Lo que pasa es que para seguir en el candelero debe venderlos para, como nos gusta a los puristas, seguir apostando por productos como el MX-5 o la nueva generación del sedán 6. De ahí que hace poco anunciara que iban a lanzar un par de SUV´s inéditos en nuestro mercado. El primero de ellos es el Mazda CX-60 que, además, se insinúa en este teaser.

El Mazda CX-60 PHEV debutará, si todo va según lo previsto, el próximo día 8 de marzo…

Como puedes, la imagen y el vídeo no enseñan gran cosa. Sin embargo, hay un par de detalles que no podemos pasar por alto. En primer lugar, porque muestran como será el diseño de sus ópticas frontales en las que no falta la tecnología LED. Como dato curioso, ya no serán tan rasgadas como hasta ahora, pero llama la atención cómo una parte de la luz diurna LED se mete en la parrilla, más exactamente en el ala superior.

También se aprecia parte del diseño de la parrilla que seguirá el estilo de las últimas novedades de Mazda. En caso de revisar el vídeo, antes de llegar a las vistas mencionadas, podemos ver el retrovisor lateral derecho y parte del capó. En el primer caso se ve que está acabado en material plástico negro brillante y en el segundo caso tenemos un nervio musculoso que se extiende en toda la longitud del elemento.

En última instancia podemos apreciar parte del tres cuartos trasero. Las líneas que dan forma a su diseño no se ven bien, pero sí un par de elementos. Primero, que presume de llantas de aleación de gran tamaño acabadas en negro. Segundo, que habrá una especie de moldura o adorno tras el paso de rueda delantero. Imaginamos que será para dar datos del modelo, acabado o, más importante, motorización.

Sí, porque el Mazda CX-60 PHEV es un híbrido enchufable de gran potencia. Por ahora sabemos que usa un motor de gasolina 2,5 litros tetracilíndrico con un motor eléctrico. La potencia final todavía no es oficial, aunque indican que tendrá un rendimiento superior a los 300 CV. Para conocer sus secretos hay que esperar al 8 de marzo, pero nos da que bajo su piel habría un Toyota RAV4 Plug-in Hybrid… Paciencia…

Fuente – Mazda