Mazda, otra vez, podría estar desarrollando un motor rotativo de hidrógeno

Por tamaño, Mazda es uno de los fabricantes de coches más pequeños del actual sector del automóvil. Esto es obvio, pues su gama de modelos, volumen de ventas anual y número mercados en los que está presente son reducidos. Sin embargo, si tuviéramos que medir ese volumen tomando como base sus hitos técnicos y modelos míticos, sería una de las más grandes. Principalmente por la saga deportiva RX y el aura de la dupla Miata – MX5.

Tampoco podemos pasar por alto el desarrollo de su motor rotativo. Con él dieron vida al último RX-8 que se vendió y, desde que murió en 2012, no hemos vuelto a verlo en sus coches. A partir de ese momento, su vuelta se ha convertido en asunto de estado para muchos aficionados y prensa del sector. De ahí que los rumores no den tregua y cada poco tiempo lo traigan de vuelta. En esta ocasión, apuntan a que estaría alimentado por hidrógeno…

Mazda ya desarrollo un RX-8 Hydrogen RE para Noruega en el año 2009…

En primer lugar, indicar que el desarrollo de un motor rotativo alimentado por hidrógeno no es nuevo. Por si no lo sabías, Mazda ya trabajó en un proyecto de este tipo hace algo más de una década. Para ser más exactos, dio vida al RX-8 Hydrogen RE for Norway. Como su nombre bien indica, era un modelo creado específicamente para participar en HyNor, el proyecto nacional de hidrógeno que tuvo lugar en Noruega en mayo del año 2009.

Partiendo de esta base, podría ser factible que la casa de Hiroshima hubiera retomado esta vieja idea. Varias fuentes, entre las que está BestCarWeb, dicen que es así y para ello se basan en el último informe «New Technology and Product Policy towards 2030 Based on Sustainable Zoom-Zoom 2030″. Si echamos un vistazo a este informe, no se habla abiertamente de la posibilidad de recuperar el motor rotativo alimentado por hidrógeno.

Sin embargo, si nos vamos a la página 22 de la presentación (ver en la fuente) podemos ver un diagrama circular que los relaciona. No de forma directa, pero claro, el combustible de hidrógeno está situado al lado de una imagen del motor rotativo y de ahí podría salir la asociación. Y hasta aquí podemos leer, porque el resto de posibilidades que podrían darse no son más que conjeturas e hipotéticos futuribles. Por tanto, no podemos saltar de alegría.

Habrá que esperar para ver cuáles son los planes de Mazda. Hace un puñado de días supimos, a través de una patente, que podrían estar trabajando en un nuevo RX. Por la técnica vista en los bocetos podría montar un motor térmico. No obstante, no podemos descartar que llegara a usar uno eléctrico o este rotativo de hidrógeno. Mucha paciencia señores…

Fuente – BestCarWeb – Mazda RX-8 Hydrogen RE – Mazda hydrogen rotary engine – Technology and product policy briefing presentation