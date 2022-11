Mazda vende a Soller el 50% de las acciones de su empresa rusa

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y su ejército está poniendo patas arriba el sector del automóvil. A día de hoy muchos son los fabricantes que han tenido que cortar relaciones con un estado que no respeta ni tiene en cuenta los derechos humanos y de libre empresa. Así es que, desde que el conflicto arrancó hemos visto la marca de grupos empresariales tan importantes como Renault, Nissan o Mercedes-Benz. Pero no serán las únicos…

Hace unos días os contábamos que Ford también había decidido decir adiós al país euroasiático. Para esta despedida decidió vender parte de su empresa conjunta a su socia: Soller. Pues bien, ahora sabemos que otra marca ha dicho “hasta aquí” y también ha tomado esta drástica decisión. La nipona Mazda ha anunciado que vende la empresa que tenía en este país. Y lo más interesante de todo es que la adjudicataria no es otra que Soller.

En la planta de Mazda Sollers se ensamblan el sedán 6 y los SUV´s CX-5 y CX-9…

Igual no lo sabias, o lo habías olvidado, pero Mazda y Soller tenían una empresa conjunta joint venture de la que ambas poseían el 50% de las acciones. Fruto de su relación la firma nipona podía fabricar en el centro técnico de Vladivostok varios de sus modelos. A destacar podemos citar el sedán 6 y los SUV´s CX-5 y CX-9 este último no se vende en los países más occidentales de Europa. Pues bien, a partir de ahora no saldrán más de la línea de montaje.

Sí, porque hace días Mazda anunció que vendía su paquete accionarial en la empresa conjunta a Soller. Y como ya ha ocurrido con las transacciones de Renault o Nissan, el precio acordado para esta venta es de 1 euro. Pero a diferencia de sus rivales, los nipones se han guardado un as bajo la manga. Durante los siguientes 3 años pueden volver a recomprar su parte de la empresa y, además, por el mismo precio que los de Soller han pagado ahora.

Por tanto, esto significa que Mazda no volverá a fabricar sus modelos en el centro de Vladivostok. Al menos será así de forma definitiva por los próximos tres años que durará este acuerdo de venta. En todo caso, desde que arrancó la guerra dejaron de enviar piezas y componentes, deteniendo “momentáneamente” toda su actividad. No obstante los responsables de Soller ya han anunciado que reiniciarán la actividad de la fábrica.

Si sus planes van bien este nuevo arranque será el próximo año. Además, dicen que lo harán con una nueva gama de modelos, pero por ahora no sabemos de qué tipo ni si los desarrollarán solos o con algún otro socio. Lo que sí parece muy complicado es que ellos mismos sean capaces de completar las 50 mil unidades de capacidad productiva de las que dispone este centro. Una pena que Rusia se descapitalice de esta forma…

Fuente – Mazda – Mazda Financial Results 2022-11-10 – Sollers