Mercedes-AMG E 63: Así podría ser la nueva bestia de la estrella…

La nueva generación del Mercedes-Benz Clase E debutó hace un par de semanas creando gran expectación. Y no fue, per sé, por el salto generacional, sino porque muchos criticaron su retroceso en cuanto a diseño. Cierto es que sus ópticas frontales recuerdan a las de generaciones pasadas pero el nuevo es mucho mejor en todo. Pues bien, cuando aún no se ha iniciado su venta oficial ya se está hablando, y mucho, del nuevo Mercedes-AMG E 63.

Como ves, por su nombre comercial, es la declinación más deportiva de la berlina alemana. Pero aunque aún no hemos visto ni sabemos mucho de él, ya hay rumores que quieren dar pinceladas sobre lo que ya viene en camino. Y los renders que ha creado el diseñador gráfico Nikita Chuiko, dentro del equipo de Kolesa, dan pistas de lo que estaría por venir con respecto al Clase E más rabioso y especial de todos. Así es que toma nota de este avance…

El nuevo Mercedes-AMG E 63 casi seguro será PHEV y podría ser oficial a finales de 2023 o inicios de 2024…

Como ya sabes, Mercedes-Benz está dando el paso final hacia la electrificación de su gama. Y el AMG E 63 no será una excepción pues si quieren superar las normas de homologación tendrán que electrificarlo para bajar el nivel de emisiones. Partiendo de esta base, todos los rumores dan por hecho que montará un bloque turbo con seis cilindros y tecnología híbrida siguiendo la estela del último AMG C 63. Pero no es lo único a más…

Este sistema híbrido le otorgará tracción total 4MATIC casi con toda seguridad sin necesidad de un gran sistema mecánico. Además, el incremento de potencia que tendrá respecto al anterior le hará más rápido a la hora de acelerar. Con todo, y mientras llegan los primeros datos oficiales, lo importante es diseccionar cómo podría ser todos sus nuevos adornos estéticos. Empezando por la parrilla de listones verticales típica en AMG o los paragolpes.