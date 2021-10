Mercedes-Benz CLE: Así podría ser el nuevo coupé de la casa de Stuttgart

El sector del automóvil está pasando por una crisis muy profunda. A los problemas económicos y sociales habría que sumar la hegemonía de los SUV´s en todos los segmentos del mercado. Esta situación está haciendo que las firmas se replanteen sus gamas en aras de incrementar sus ventas y por ende, ingresos. Mercedes-Benz es una de las marcas que más cambios va a introducir, sobre todo en su elegante portfolio de coupés y convertibles.

Hasta ahora, la casa de la estrella ha contado con versiones coupé y cabrio derivadas de los Clase C y Clase E. Pues bien, estos modelos desaparecerán de su oferta para dar paso a un proyecto nuevo en el que han trabajado durante los últimos años. Se trata del Mercedes-Benz CLE, el modelo que se ubicaría entre el «popular» CLA y el más exclusivo CLS. Y para mostrarte cómo podría ser, aquí tienes dos renders que adelantan su posible diseño.

El Mercedes-Benz CLE se asentaría sobre la moderna plataforma MRA-2

En primer lugar, indicar que los datos que hay sobre el Mercedes-Benz CLE son muy limitados. La casa alemana ha empezado los test de validación con algunas unidades, pero la carga de camuflaje es mucha. No obstante, las fotos espía han ayudado para que los diseñadores de Kolesa den forma a estos dos renders. Como podéis ver, el código de diseño que usaría es muy similar al que lucen los CLA y CLS, aunque aún falta por confirmar oficialmente.

Estos renders son aplicables para la versión de estilo coupé, pues el cabrio aún no tiene representación. En todo caso no es muy difícil imaginarlo, pues bastaría con retirar el techo y añadir algún que otro cambio. Respecto a su tamaño exterior y posicionamiento, debería estar a medio camino entre los CLA y CLS. La razón para ello es que nadará a media agua entre los actuales Clase C y Clase E, por lo que podría rondar los 4,8 metros de longitud.

Artículo relacionado: El Mercedes Clase C estrena generación con cambios estéticos y tecnológicos

En último lugar vamos a dar una pequeña pista de la técnica que le dará vida. Según parece, el Mercedes-Benz CLE se sustentaría sobre la plataforma MRA-2 de la firma bávara. Por si lo habías olvidado, esta base es de nuevo cuño y da vida a los últimos Clase C y Clase S. Esto ayudaría a que la gama cuente con versiones electrificadas de uno u otro tipo, pero no hay certeza de cuáles emplearía. Para saberlo, aún habrá que esperar un poco más…

Fuente – Kolesa