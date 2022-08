Mini Aceman: Ahora llega con Pokémon Mode ¿Sabes qué es…?

El mundo del motor, aunque muchos no lo crean, está muy ligado al de los videojuegos. ¿Quién no ha jugado tardes y tardes con los colegas a alguno de los muchos juegos que hay para videoconsolas? Sin embargo, toda su relación no se circunscribe a los juegos de coches y carreras que a todos nos vienen a la mente. Hay otro mundo de ilusión que también puede asociarse al sector del automóvil, aunque parezca un poco enrevesado darle esa relación…

Para demostrar que hay vida más allá de los coches, Mini se ha atrevido a dar un paso muy importante. Y sus ansias de protagonismo han llegado hasta el patrocinio de uno de los eventos más importantes para los apasionados de los videojuegos: el Gamescon. Así es que, para tal ocasión, ha creado el Mini Aceman Concept con Pokémon Mode o lo que es lo mismo: el coche que querrán todos los fieles de esta serie manga. ¿Tendrá super poderes o no?

El Mini Aceman Pokémon Mode nace para patrocinar el Gamescon de 2022…

Como puedes ver en las fotos, el Mini Aceman Concept con Pokémon Mode no es más que una revisión del ya conocido. Esto es, aprovechando la tecnología de iluminación ambiental y la pantalla central OLED dan un toque de color y ambientación al proyectar imágenes de Pokémon en la cabina. Así, la pantalla central acoge una Poké Ball que se abre, con varios efectos, para descubrir al Pokémon más querido por todos los fieles de la saga: Pikachu.

Pero esto no es lo único que puede hacer el Aceman Concept con Pokémon Mode. Sus superpoderes van más allá y se aprecian en cómo proyecta relámpagos por todo el salpicadero y puertas. Además, este efecto también llega fuera de la carrocería pues por los bajos de las puerta también proyecta más relámpagos azules y amarillos. Con todo hay un pequeño problema que quizá los más expertos en el mundo Pokémon no son capaces de solucionar…

Artículo relacionado: Mini Aceman: El futuro de la casa de Oxford es eléctrico y más ¿simple?

Mini no tiene previsto vender una versión así del Aceman Concept. La creación de este prototipo se limita, como hemos dicho antes, al patrocinio del Gamescon que tendrá lugar a lo largo de estos días. Aún así, el equipo de marketing de la casa inglesa sabe que muchos de los asistentes a este evento querrán comprar uno y por esta razón sí han decidido fabricarlo en formato juguete. Estará junto a la maqueta del original, y será un gran reclamo…

¿O no…? ¿Quién sabe, igual de cara al futuro Mini es capaz de encerrar a todos los Pokémon en sus coches?…

Fuente – Mini