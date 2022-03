Mini actualiza el Countryman con la versión especial Untamed Edition...

A estas alturas nadie duda de que Mini era el soplo de aire fresco que necesitaba BMW Group. Sin ellos su posición en el mercado sería otra ya que no podrían cubrir los segmentos más bajos con la misma eficacia. Pero no es solo eso, sino que también son un pilar fundamental para captar clientes que en un primer momento no valorarían la compra de un producto de la Bayerische. Sin embargo, la transición hacia la electrificación va un poco lenta…

Como bien sabes, Mini ya está dando forma a su futura gama de modelos eléctricos. De ahí que haya dado un paso atrás para retrasar el lanzamiento de su nueva generación de vehículos. Por tanto, ¿Qué pasa cuando no hay nada nuevo que ofrecer y tienes que mantener tu nivel de ventas? M fácil, que tienes que recurrir al desarrollo de las tan socorridas ediciones especiales. Y así es como nace el nuevo Countryman Cooper S ALL4 Untamed Edition…

El Mini Countryman Cooper S ALL4 Untamed Edition está movido por el motor 2.0 TwinPower Turbo…

Como puedes ver las líneas básicas de diseño del Mini Countryman Cooper S ALL4 Untamed Edition no varían respecto a sus hermanos. Eso sí, como buena versión especial cuenta con detalles propios como la pintura Momentum Grey que viste su carrocería o el acabado negro a contrastante del techo, los retrovisores o las barras del techo y las carcasas de los faros. Además, el Piano Black está presente, entre otros, en las manillas.

Para dar un toque «off road» hay cuatro franjas diagonales en color Frozen Bluestone en la sección inferior de las puertas. El equipo creativo de Mini también ha querido que los umbrales de las puertas y las molduras laterales también presenten un patrón gráfico inspirado en un paisaje de montaña. Para cerrar su diseño la inscripción «UNTAMED» también aparece en ellas. Esta, además, también va en las ventanas laterales traseras.

Artículo relacionado: ¡Confirmado! El próximo Mini Countryman no será fabricado por Nedcar

De puertas adentro el tono Highland Green va a contraste con las costuras azul y verde de los asientos deportivos Mini Yours Leather Lounge. También tenemos molduras decorativas iluminadas en Frozen Bluestone que crean un efecto adicional con la inscripción «UNTAMED» que es visible en la oscuridad. Por último, tenemos en el volante el logo de la serie especial así como alfombrillas de diseño específico a juego con los umbrales de las puertas.

En cuanto a la dotación, el Countryman Cooper S ALL4 Untamed Edition incluye elementos como ópticas LED, anti nieblas LED o el paquete MINI Excitement con modos de conducción. Respecto a la motorización confía en el bloque 2.0 TwinPower Turbo de 131 kW (178 CV). Se asocia, a la transmisión automática de 8 velocidades y, en caso de optar por ella, a la tracción total ALL4.

Fuente – Mini