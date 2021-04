Mini Oxford Edition: Más maquillaje para aumentar su volumen de ventas

La resurrección, en clave moderna, de Mini fue una jugada maestra por parte de BMW. Desde que se hicieron cargo de la marca no han hecho más que hacerla crecer y superar récords de producción y ventas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Sí, porque aunque en Europa es un conquistador nato, hay regiones del mundo donde aún se le resisten los clientes. EEUU es uno de ellos, aunque también hay que decir que vende más que sus rivales.

El problema que tiene Mini en este mercado es sencillo. Los clientes siguen al pie de la letra lo que dice nuestro refranero «burro grande, ande o no ande». En este caso, el utilitario anda mucho, pero de «burro» grande tiene más bien poco. Por ello la carrocería hatchback de dos y cinco puertas está languideciendo ante su hermano más mayor y capaz Countryman. Por tanto, han decidido lanzar al Mini Oxford Edition para reconquistar su corazón.

El Mini Oxford Edition, por ahora, sólo estará a la venta en EEUU

Para dar forma a esta serie especial Mini Oxford Edition el equipo de diseño ha tirado de creatividad. Así, el exterior cuenta con elementos decorativos nuevos, como por ejemplo llantas de aleación de 17 pulgadas en negro o plata. Como complemento, la carrocería puede vestirse con seis tonos nuevos a contraste con el negro o blanco que recorre el techo o los retrovisores. También cuenta con ópticas LED o traseras con la Union Jack.

De puertas adentro el Mini Oxford Edition también presenta novedades. Entre ellas, podemos destacar la pantalla central táctil de 8,8 pulgadas con Apple CarPlay o el cuadro de instrumentos digital configurable. La dotación también es generosa, ya que contempla elementos como clima automático de doble zona, asientos delanteros con calefacción, techo interior en color antracita, advertencia de colisión frontal o aviso por cambio de carril.

Y hora viene lo mejor de todo. A pesar de que el Mini Oxford Edition gana en atractivo y dotación, su precio es más bajo. La idea que la firma británica tiene con esta versión es la de captar a un mayor número de clientes. Baste decir que la primera vez que la lanzaron al mercado fue en 2018 y fue un auténtico éxito. En ese momento sólo estaba disponible para estudiantes, egresados recient y militares en activo y retirados.

La gama mecánica que da vida a esta versión especial no ha sido confirmada, aunque sí un detalle. En opción se podrá elegir la transmisión automática de doble embrague (DCT) con 7 relaciones. Por tanto, no creemos que esté asociada a las versiones de acceso. Sea como fuere, es una pena que no ofrezcan algo así en Europa, porque seguro les ayudaría a sumar ventas. Aunque igual no les interesa, porque quieren electrificar la gama para 2030.

Fuente – Mini