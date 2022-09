Mitsubishi ASX: O cómo «copiar» un Renault Captur sin tocar nada

Cuando Mitsubishi desarrolló la primera generación del ASX tenía claro cuál era su objetivo. Por si lo habéis olvidado os lo recordamos: plantar cara al todo poderoso Nissan Qashqai. En los primeros años lo consiguió y en ciertos países llegó a obtener un gran éxito. Sin embargo, con el paso de los años y la falta de un relevo a la altura, su fuerza en ventas cayó. Tanto que de cara a la segunda entrega la casa de los tres diamantes no tenía dinero.

Y así ha pasado. Aunque en Europa ha vendido casi 400 mil unidades, no justifican el desarrollo de nueva tecnología. La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi era consciente de ello y por esto mismo tomaron una decisión que ya veremos cuál será el resultado. «Crear» una nueva generación del Mitsubishi ASX copiando «a lo descarado» a su «primo» de Renault, el Captur. Y aunque nadie lo quería creer, ya es oficial. Lo bueno, se fabricará en España…

La estética exterior e interior del nuevo Mitsubishi ASX varía en los logos y ya…

Explicar cómo es el diseño del nuevo Mitsubishi ASX es hacerlo del Renault Captur. En la presentación, el responsable de diseño de la firma nipona «intentó» convencernos de que su línea es puramente ASX pero menos la parrilla frontal, todo es copiado del Captur. El gran cambio, o novedad, está en el frontal «Dynamic Shield» que reemplaza el logo de Renault por los tres diamantes y retira la moldura cromada por unas lamas angulares.

Respecto a su predecesor es más agresivo, no cabe duda, pero también vemos como encoje. El nuevo ASX pasa a ser un B-SUV y el original era un C-SUV aunque quiera engañarnos con una línea de cintura más ancha y unas ópticas LED más rasgadas. Completan este «nuevo look» unas llantas que pueden ser de 17 o 18 pulgadas y hasta seis tonos, bicolor incluido, para vestir su carrocería. Además, la zaga destaca por la inscripción Mitsubishi en el portón.

De puertas adentro el diseño del Renault Captur, digo del Mitsubishi ASX, repite código. Si se quita el logo que hay en el centro del volante no sabemos ante qué coche estamos. Eso sí, los ingenieros del modelo han dado el paso para modificar los logos o el modelo que se ven en las pantallas cuando se acceden a los menús. Ahí, se aprecia que el Captur está a gran altura, pues la dotación del «falso nipón» será una de las mejores del segmento.

Según Mitsubishi, el ASX contará con climatizador automático o un sistema multimedia con pantalla táctil que podrá ser de 7 o 9,3 pulgadas. Esta última va en posición vertical y cuenta con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Tampoco faltará el acceso manos libres, cuadro digital configurable de hasta 10,25 pulgadas o un sistema de sonido Bose Premium. En seguridad, estrena el sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent-PILOT) que combina el control de crucero adaptativo con el asistente de carril activo.

Técnica y mecánica, también, calcadas a las del Renault Captur…

Para terminar de conocer al Mitsubishi ASX os vamos a contar «secretos» de su técnica. Su plataforma es la CMF-B de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y gracias a ella llega con cuatro sistemas de propulsión distintos. Se trata de un gasolina convencional, un microhíbrido, un híbrido convencional y un híbrido enchufable o PHEV. Abre la gama la versión 100T basada en un bloque 1.0 turbo de 3 cilindros con 91 CV y 160 Nm gestionado por una caja manual de 6 velocidades.

El segundo es un 1.3 Turbo, 130T MHEV microhíbrido de 12 voltios, con dos niveles de potencia según la transmisión. Si es manual, de 6 relaciones, ofrece 140 CV y 260 Nm y si se opta por la automática 7DCT de doble embrague y 7 enclaves sube a 158 CV y 270 Nm. En tercer lugar está el híbrido 160 HEV que une un bloque 1.6 con dos motores eléctricos, una transmisión automática «Multimodo» para ofrecer 145 CV de potencia y un par de 148 Nm.

En último lugar está el tope de gama. Se trata de la versión 160 PHEV híbrida enchufable. En esta, el bloque 1.6 litros combina dos motores eléctricos y una batería de 10,5 kWh. La potencia combinada llega a 159 CV con 144 Nm de par. Además, gracias a su batería, ofrece una autonomía en conducción eléctrica de hasta 49 kilómetros. En este caso, el sistema Multi-Sense ofrecerá los modos Eco (defecto), Pure (eléctrico), Sport y My Sense (configurable).

¿Tiene sentido que Mitsubishi y Renault clonen sus modelos de forma tan descarada?

Como hemos dicho, en el texto, el nuevo Mitsubishi ASX es un clon técnico y estético del Renault Captur. Esta posibilidad la intuimos cuando la firma de los tres diamantes anunció que se quedaría en Europa gracias a que su socia Renault le fabricaría dos coches. De hecho, este será ensamblando en la fábrica que tienen en Valladolid, por lo que pensar lo contrario era tontería. Sin embargo, los teasers publicaron nos despistaron pero ya no hay excusa…

Quisimos creer que el ASX tendría personalidad propia pero no. Y os preguntaréis ¿Tiene sentido que una y otra marca entren en este juego? Pues sí, y no, depende del lado por el que se mire. Empecemos por el lado de la casa gala, la donante. A Renault el ASX le ayuda a completar la capacidad productiva que le sobra en Valladolid y no solo eso, también a bajar costes por unidad fabricada. No serán muchas, pero todo ayuda a restar euros…

Eso en cuanto a costes y amortización de infraestructura operativa. En cuanto a imagen de marca, que se vendan tres o cuatro, porque más ASX no se van a vender por lo obvio, no le perjudica en exceso. Es más, la red comercial de Renault se hará grande al «vender a todos los clientes» que el ASX es una copia de su Captur. Y razón no les falta pero esto irá en contra de su socia Mitsubishi, aunque ella también gana con este «cambalache».

Mitsubishi no tiene una imagen potente en Europa y lanzar al mercado uno, dos o mil modelos «calcados» no le afectará negativamente. Su fortaleza reside en los mercados orientales y ahí se cuidarán mucho de no caer en este juego. Además, por pocas unidades que sumen a su volumen anual y a bajo coste unitario les ayudará a llegar al umbral de rentabilidad marcado. En resumen todos ganan, pero unos más que otros de eso no cabe duda.

