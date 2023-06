Mitsubishi Colt: Receta Clio para un urbano quizás más original…

Puede que cuando veas las fotos del nuevo Mitsubishi Colt pienses que de original no tiene nada. Y en parte tienes toda la razón pero en esta vida todo hay que verlo desde la perspectiva necesaria. Como bien sabes en los últimos tiempos la casa de los tres diamantes no ha pasado por su mejor momento. Y como bien sabes reflotar a un fabricante con tantos problemas como tenía el nipón es una tarea que requiere de mucho tiempo y aún más pasta.

Y la solución a la que han llegado Mitsubishi y Renault es un «quid pro quo» en el que ambas ganan. Por una parte la casa nipona amplía su oferta con un urbano competitivo que, siendo sinceros, no hubieran diseñado. Y por otra parte la casa del rombo completa la capacidad de producción ociosa que tiene en algunas de sus fábricas de Europa. Por tanto, copian la receta del ASX y calcan las líneas del Renault Clio aunque igual es mejor. Ya verás.

El nuevo Mitsubishi Colt no es más que un remarcado del Renault Clio pero, quizá, este estilo le quede mejor…

Sí, otra vez dejamos claro que el nuevo Mitsubishi Colt es una burda copia del reciente Renault Clio. Vale, pero si echas la vista atrás y recuerdas los últimos diseños de la casa japonesa para sus urbanos el resultado no fue mejor. Es más, el anterior Colt acabó hecho un adefesio y el actual Space Star no ha gustado por ser muy simple y carecer de ambición. Así es que con estos antecedentes, que no son los del ASX, la cosa mejora mucho.

Con todo, recordarás el primer teaser que Mitsubishi presentó para anunciar la vuelta a la vida del Colt. En ese momento todos teníamos claro que sería un remarcado del Clio pero no que adaptaría las líneas que poco más tarde estrenó el urbano del rombo con su restiling. Por tanto y siendo justos, fue la casa de los tres diamantes la que primero dio pistas sobre cómo sería la evolución del Clio. De hecho, prácticamente calca todas sus líneas…