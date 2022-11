Mitsubishi Eclipse: ¿Echas de menos al mito? Pues toma render…

Hay modelos que, de una u otra forma, marcan tendencia. El Mitsubishi Eclipse es uno de los deportivos nipones que más pasiones levantaron dentro y fuera de su país. Cierto es que en según qué generación su diseño no era el más apasionado o arriesgado pero siempre ofrecía algo diferenciador. El problema está en que con su adiós la casa de los tres diamantes no supo reaccionar y no volvieron a desarrollar un sustituto. Al menos directo…

Sí, porque años más tarde nació el SUV Eclipse Cross que vende con solvencia en algunos mercados. Pero todo podría cambiar, al menos hipotéticamente, gracias a que forman parte de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Los más “quemados” no dejan de soñar con el regreso del Mitsubishi Eclipse original y estos renders parece que dan con la clave que podría traerlo de vuelta. Fíjate bien en ellos porque seguro reconoces a un modelo muy “goloso”.

Este hipotético Mitsubishi Eclipse nace fruto de renderizar todo el diseño frontal y trasero del nuevo Nissan Z…

En efecto, aunque Mitsubishi pertenece a la alianza franco-nipona, su matriz desde el año 2016 es Nissan. Y la casa de Nishi-ku (Yokohama) lanzó hace nada al mercado la última generación del mítico Z. Pues bien, tomando este modelo de base el equipo de Kolesa ha creado estos renders de un hipotético Mitsubishi Eclipse. La carrocería y gran parte de sus trazos son idénticos es más, la combinación de colores en amarillo y negro es exactamente igual.

No obstante, para “Eclipsarlo” han modificado parte del frontal y la zaga. Así, en la vanguardia tenemos un diseño de ópticas que recuerdan a las que luce el XFC Concept que presentaron hace poco. La parrilla también luce a su modo con una generosa toma de aire y los tres diamantes de la marca presidiéndola. Por su parte la retaguardia se engalana con unas ópticas en forma de T que también se inspiran en las del SUV XFC señalado antes…

Y ya puestos a soñar, Kolesa sueña que el resucitado Eclipse podría hacer uso de un tren motriz eléctrico. Sin embargo, de producirse un milagro tal lo más sencillo, técnicamente hablando, sería tomar el conjunto de motor y transmisión tal cuál está en el Nissan Z. Solo así podrían atajar los mercados en los que el Z no está presente y así, de paso, reducen costes de montaje. Lo más duro es que parece que este sueño se quedará en eso, un sueño…

¿Triste…?

Fuente – Kolesa