Mitsubishi Xpander Cross: Para familias aventureras y sin miedos…

En Europa no la tratamos como se merece pero Mitsubishi es uno de los mejores fabricantes de coches. A lo largo de su ya dilatada historia ha creado modelos tan exitosos como el Montero, el Eclipse o el Colt. Sin embargo, no parece que el Viejo Continente esté contento con esta lista de best seller. Pero más allá de nuestras fronteras sí tiene el favor de un público que se entrega con cada uno de sus modelos. El Xpander Cross es uno de los más vendidos…

Por si no lo sabías, el Mitsubishi Xpander Cross es la versión crossover del Xpander que con tanto éxito la casa nipona vende en países como Indonesia. De este modelo ya os hemos hablado en alguna que otra ocasión y para más seña la última fue cuando cambio de generación. Pues ahora toca el turno de echar un vistazo a un modelo que a buen seguro gustaría en Europa sino tuviéramos tantos prejuicios y prejuzgáramos todo sin conocerlo. Ya lo veréis…

El Mitsubishi Xpander Cross se actualiza para seguir triunfando en Indonesia…

Como puedes ver en las fotos el nuevo Mitsubishi Xpander Cross luce una carrocería a mitad de camino entre los monovolúmenes y los SUV´s. Sus trazos son agresivos y marcados, destacando principalmente por el frontal y la vista lateral. En primer lugar destaca por unas ópticas divididas con diseño en forma de T con los intermitentes cambiados a la óptica superior para mejorar su visibilidad. Además, el capó luce más potente con nuevas inserciones.

Si echamos un ojo a la vista lateral descubrimos que las llantas de aleación de 17 pulgadas lucen en dos tonos: gris y verde. Se trata del mismo Green Bronze Metallic que viste su carrocería. Si pasamos a la zaga descubrimos que el diseño en T del frontal se replica en las ópticas. Además, para restar peso visual al conjunto luce un pilar «C» con máscara en negro piano y un portón con líneas marcadas. Ya, en la zona baja, luce un difusor de corte deportivo.

Artículo relacionado: Mitsubishi Xpander: SUV´s y monovolúmenes pueden convivir en armonía

Pasando al habitáculo, aunque no hay imágenes, Mitsubishi anuncia cambios. El Xpander Cross estrena mejoras en el freno de estacionamiento eléctrico, cuadro de instrumentos digital y pantalla táctil de 8 pulgadas. Por su parte los controles del climatizador pasan a la pantalla y estrena plataforma de carga inalámbrica. Su técnica mejora con la inclusión del sistema Active Yaw Control (YAC) pero no monta tracción total a las cuatro ruedas de serie.

En cuanto a la oferta mecánica el Mitsubishi Xpander Cross apuesta sobre seguro. Bajo su piel hay un bloque de 1.5 litros gasolina de aspiración natural con 77 kW (105 CV) y 141 Nm de par. Para su gestión confía en una transmisión automática de tipo CVT o una manual con cinco velocidades. Está claro que no va a ser el más rápido pero sí el más fiable y sólido para transportar a una familia de seis o siete integrantes…

Fuente – Mitsubishi