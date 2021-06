Morgan actualiza su imagen de marca y, de paso, los Plus Four y Plus Six

Morgan actualiza su imagen de marca y, de paso, los Plus Four...

Morgan Motor Company es uno de los fabricantes de coches más míticos y especiales de cuantos conforman el sector del automóvil. Su fundación, allá por el año 1909, y especialización en un tipo de modelo muy singular, han hecho de ella un «rara avis». Y más en los días que corren, donde todo aquello que «huele» a SUV se ha convertido en un auténtico éxito de ventas. Sin embargo, sus responsables saben que lo bueno no tiene porqué tener esa forma…

El mejor ejemplo de esta filosofía de «vida» lo podemos ver en los Plus Four y Plus Six. Actualmente son los dos únicos modelos que conforman su gama, pues el eléctrico EV3 abandonó el mercado hace muy poco. Con todo, ellos quieren seguir creciendo y para ello saben que tienen que actualizarse. Así es que no se lo han pensado dos veces y han decidido refrescar su imagen corporativa. Pero no es lo único, pues sus modelos también asumen cambios.

La evolución de los modelos de Morgan se basa en los comentarios de los clientes y de la prensa

Como podéis ver en las imágenes la evolución de los Morgan Plus Four y Plus Six es limitada. Su esencia es la que es y sus clientes no son partidarios de novedades radicales. Según explican sus responsables, ambos mejoran la capota, incluyendo nuevos cierres para incrementar el aislamiento térmico, acústico y contra la lluvia. Para ello cuenta con nuevos «sellos» alrededor de los cierres de las puertas y pantalla lateral.

Otras de las novedades afecta al capó. Nos referimos a los cierres que tanto nos gustaban y que han eliminado gracias a que han modificado la estructura del capó. De puertas adentro las novedades llegan en forma de unos nuevos asientos. Ahora mejoran el apoyo lumbar y longitudinal de la banqueta gracias a la inclusión de un ajuste neumático. Eso sí, son de serie en el Plus Six y opcionales en el Plus Four.

Por último no podemos obviar un nuevo receptáculo para guardar objetos. Nos referimos al hueco que hay tras los asientos y que se comunica con el maletero. Como era de esperar, en un buen cabrio, tiene cerradura para evitar que los amigos de la ajeno se adueñen de lo que haya en el interior. Como complemento hay dos tomas USB así como un renovado patrón de iluminación ambiental por LED.

En cuanto a su técnica, el elemento más destacable es el sistema de escape deportivo activo. Es opcional y no se conoce su precio, pero sí que permite modificar el sonido del motor. Con todo, la llegada al mercado de los nuevos Morgan Plus Four y Morgan Plus Six es inminente. Junto a ellos llegará el nuevo logo de la firma, más sencillo y de mayor tamaño. Sus precios no han sido anunciados pero baratos, muy baratos no serán.

Galería Plus Four

Galería Plus Six

Fuente – Morgan