Morgan Plus Four LM62: Homenaje a LeMans y su victoria del año 1962

Morgan Plus Four LM62: Homenaje a LeMans y su victoria del año...

Uno de los fabricantes más pequeños y excitantes del sector del automóvil es Morgan. La casa británica lleva muchos años dando rienda suelta a los sueños de los fanáticos del motor y las cuatro ruedas. Sobre todo porque su gama no está formada por modelos al uso, sino deportivos de diseño retro y con pocas concesiones a la comodidad. Sin embargo no es un hándicap para llegar a los clientes, pues el que los compra sabe lo que ofrecen…

Además, aunque muchos no lo puedan creer, han triunfado en competiciones deportivas de alto nivel. Una de las que más satisfacciones les dio fue ganar en LeMans en el año 1962. Y aprovechando que se cumplen seis décadas de esta efeméride los responsables de la marca han decidido presentar una versión muy especial. Se trata del Morgan Plus Four LM62 que puedes ver en estas imágenes. Atento, porque si te gusta tendrás que estar al pendiente.

Del Morgan Plus Four LM62 sólo se fabricará una serie limitada a 62 unidades…

Para ponerte en contexto, te contaremos muy brevemente la historia en la que se basa este Morgan Plus Four LM62. En 1962 los pilotos Christopher Lawrence y Richard Shepherd-Baron vencieron en la categoría de 2.0 litros de LeMans imponiéndose a todos sus rivales. La distancia que recorrieron fue de 2.255 millas (3.629 kilómetros) a una velocidad media de 93 millas por hora (149,6 kilómetros por hora) y fue «a lomos» de un Plus Four.

De ahí que para celebrar este 60 aniversario hayan elegido al nuevo Plus Four. Para acercarlo al de 1962 le dotan de stickers en las puertas y capota con el número 29 (el del modelo ganador). También unas llantas de aleación multiradio cromadas y una tapa para el combustible de estilo LeMans. Existen dos tonos para la carrocería: se trata de los Tertre Rouge y Jet Green. Ambos pueden combinarse con el techo rígido Heritage White y el logo trasero.

De puertas adentro el Morgan Plus Four LM62 también presenta detalles exclusivos. Los tiradores de las puertas tienen grabado con láser el logo LM62 y los asientos lucen reposacabezas bordados. También hay molduras de madera en el salpicadero y consola, además, tienen una placa numerada. Sí, porque de este Plus Four LM62 solo se fabricarán 62 unidades, las mismas que hacen referencia al año en que alcanzó tal victoria.

Por último, hablar de su técnica. Morgan no ha dicho si recibe cambios respecto a sus hermanos de gama, por lo que debería montar el bloque 2.0 litros de BMW con turbo y cuatro cilindros de 190 kW (258 CV) de potencia. ¿Su precio? Arranca en las 78,995 £ libras en su país natal, Reino Unido. No sabemos si llegarán algunas unidades a España, pero no parece que vaya a ser así. Una pena…

Fuente – Morgan