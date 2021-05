MPM Motors dice adiós: Salen a subasta sus pertenencias y prototipos…

El sector del automóvil es uno de los más despiadados del mundo. Las marcas que lo componen luchan muy duro para no quedarse fuera, sobre todo por las firmas de origen chino. Con todo, crear, desde cero, una nueva firma es una tarea titánica y muy cara. Lo vemos en el trabajo que están llevando a cabo desde Stellantis para que DS se sitúe a la altura de Audi, BMW o Mercedes-Benz. No en vano, hay ejemplos más mundanos y tristes…

Una de las últimas firmas en llegar y que parecía iba a tener más éxito era MPM Motors. La primera vez que oímos hablar de ella fue en el año 2015. Fue el momento de su fundación, aunque su primer modelo, el PS160 no debutó hasta el Salón del Automóvil de París. El caso es que, a pesar de sus ventajas (donde pesaba un precio contenido) han tenido que echar el cierre. No en vano, si te interesa aún puedes hacer algo para que no muera sola y abandonada.

MPM Motors fue fundada en el año 2015 por los hermanos Oleg e Igor Paramonov

Y os preguntaréis ¿Qué ha pasado para que MPM Motors tenga que cerrar? Pues como diría cualquiera, ha pasado de todo y de nada. Si echamos un ojo a sus números, tenemos el primer mal dato. En el tiempo que el PS160 o Erelis estuvo a la venta sólo pudieron vender poco más de 1.000 unidades en todo el mundo. En segundo lugar, un proveedor les obligó a retrasar la producción a lo que se sumó unos problemas de homologación.

El último clavo que cerró la tapa de su ataúd fue el Coronavirus. La crisis global que ha causado ha impedido que sus modelos pudieran encontrar comprador, y eso que sus precios eran realmente ajustados. Con este panorama a la vista, los responsables de MPM Motors decidieron liquidar la empresa, pagar a sus empleados y cancelar deudas. Y para ello se celebrará una subasta en la que, si quieres hacerte con algún componente, podrás pujar.

La empresa encargada de llevar a cabo la subasta será Artus Enchères. Para ello, ha agrupado todo el inmovilizado de la firma en 170 lotes. Lo más importante es que ninguno de ellos tienen precio de reserva, aunque siendo sinceros, tampoco hay gran cosa para comprar. Entre lo más destacable tenemos varios motores 1.6 Mitsubishi, chasis, llantas de aleación y otras piezas de repuesto. Ah, y varios vehículos completos, como Erelis o el nuevo Solis.

Si hacerte con uno te hace ilusión tenemos una mala noticia. Una vez comprados igual no los puedes conducir ya que buena parte de ellos no están homologados y/o registrados. Por tanto, no pueden circular por la vía pública de ningún país de la Unión Europea. Sea como fuere, estamos ante un pedazo (muy pequeño, ínfimo) de la historia del automóvil que desaparece. Ojalá vuelva pronto a la vida, aunque con aires más modernos.

Fuente – Artus Enchères – Liste de Vente